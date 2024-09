Lady Gaga, il terzo anello di fidanzamento è il più bello: quanto vale

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Lady Gaga e Michael Polansky

Lady Gaga, icona mondiale della musica e del cinema, continua a far parlare di sé non solo per il suo incredibile talento, ma anche per la sua vita privata. La pop star ha sempre fatto della spettacolarità un suo marchio di fabbrica, e non ha fatto eccezione durante la sua ultima apparizione al Festival del Cinema di Venezia. Al centro dell’attenzione non c’era solo la sua performance artistica, ma anche un dettaglio preziosissimo: il terzo anello di fidanzamento, ricevuto dal suo attuale fidanzato Michael Polansky, che ha rubato la scena e lasciato tutti senza parole.

Un anello da sogno: Lady Gaga incanta Venezia

Il 2 settembre, Lady Gaga è arrivata al Festival del Cinema di Venezia a bordo di un water taxi, sfoggiando un sorriso radioso e un look che richiamava le atmosfere da diva del cinema d’altri tempi. La cantante e attrice, tornata al suo biondo iconico, ha sfoggiato un mini dress a pois bianco e nero firmato La Roxx, abbinato a collant trasparenti e scarpe con tacco nero. Ma ciò che ha veramente catturato l’attenzione dei presenti è stato l’anello di fidanzamento, un pezzo unico e spettacolare che ha brillato sotto i riflettori veneziani.

Lady Gaga non ha esitato a mostrare con orgoglio il suo anello di fidanzamento, una magnifica pietra ovale incastonata su una fascia pavé di diamanti. È la prima volta che la star si mostra pubblicamente con il gioiello, dopo aver scatenato le prime voci di fidanzamento nel mese di aprile.

La cantante era stata avvistata con un grande anello al dito mentre passeggiava per West Hollywood, ma solo durante le Olimpiadi di Parigi del 2024 ha confermato il lieto evento, introducendo Polansky come “il mio fidanzato” al Primo Ministro francese Gabriel Attal.

Fonte: IPA

Il valore del terzo anello di fidanzamento di Lady Gaga

Ma quanto vale il nuovo anello di fidanzamento di Lady Gaga? Secondo fonti vicine alla cantante, il gioiello, che ha un taglio ovale da otto carati, è stato realizzato in platino e ha un valore stimato di circa 578.000 dollari. Un prezzo altissimo, ma in linea con lo stile della star, che non ha mai nascosto il suo amore per i pezzi unici e sfarzosi.

Questo anello di fidanzamento di Lady Gaga rappresenta il terzo tentativo della star di convolare a nozze. Prima di Michael Polansky, la cantante era stata fidanzata con Taylor Kinney, attore della serie Chicago Fire, con cui ha avuto una lunga relazione terminata nel 2016.

Successivamente, ha avuto un breve fidanzamento con Christian Carino, un noto agente di Hollywood. Oggi, però, Lady Gaga sembra finalmente aver trovato l’amore con Polansky, un imprenditore e investitore tecnologico che ha conquistato il cuore della pop star.

Una storia d’amore tra glamour e riservatezza

La relazione tra Lady Gaga e Michael Polansky è iniziata nel 2020, ma i due hanno mantenuto un profilo piuttosto basso, almeno inizialmente. Il loro primo bacio pubblico è avvenuto durante una festa di Capodanno a Las Vegas, seguito da un romantico weekend a Miami per il Super Bowl.

Durante la pandemia di COVID-19, la coppia ha trascorso molto tempo insieme nella villa di Gaga a Malibu, consolidando il loro legame. Polansky è stato anche al fianco di Lady Gaga in momenti importanti della sua carriera, come la sua esibizione all’inaugurazione del Presidente Joe Biden nel 2021.

Nonostante la loro discrezione, la relazione ha mostrato segni di grande solidità fin dall’inizio. Un insider aveva rivelato nel 2021 che la coppia si comportava già “come una coppia sposata”, anche se all’epoca non sembravano avere fretta di fidanzarsi ufficialmente. Tre anni dopo, il grande momento è finalmente arrivato, con Lady Gaga che mostra al mondo intero il suo splendido anello di fidanzamento.