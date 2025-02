Cindy Crawford, 10 look che l’hanno resa una delle top model più amate

Celebriamo l'eleganza di Cindy Crawford ricordando alcuni dei suoi look più iconici, come quello sfoggiato nell’aprileal Hooray for Hollywood AIDS Benefit. Un ensemble che incarna l’essenza delle supermodel:con scollatura profonda e maniche fluttuanti, abbinato aricoperta di paillettes verdi cangianti, perfetta per esaltare la sua silhouette statuaria. Capelli voluminosi,e pochi accessori, perché. Un look che, come molti altri nel suo repertorio, continua a ispirare con la sua raffinatezza senza tempo.