Sanremo 2023: i duetti del 10 febbraio, la lista ufficiale di Amadeus

Fonte: Ansa/IPA Sanremo 2023: tutti gli ospiti di Amadeus

Sanremo 2023 è sempre più vicino e inizia a delinearsi il programma delle cinque serate. Tra queste una delle più attese, ovvero quella delle cover e dei duetti in programma venerdì 10 febbraio. La 73esima edizione del Festival vedrà avvicendarsi sul palco 22 Big e sei giovani: 28 cantanti in gara in una kermesse che, tra co-conduttrici e super ospiti, promette di essere un grande show.

Sanremo 2023, la lista ufficiale dei duetti

Tra annunci e spoiler questa edizione di Sanremo tiene già banco diverse settimane. E, come da tradizione, non possono mancare neppure le polemiche che da sempre animano il Festival nei salotti tv e, negli ultimi anni, anche in quelli virtuali.

Tra gli spoiler più “gustosi” di questi giorni non poteva mancare quello della scaletta della serata cover, quando i cantanti in gara si esibiranno con i duetti.

La lista, che è stata anticipata da alcuni siti di news, è stata uficializzata a VivaRai2 di Fiorello da Amadeus e Gianni Morandi e promette di portare sul palco dell’Ariston tanti altri nomi di altissimo livello.

Ecco l’elenco dei duetti in programma durante la serata di venerdì 10 febbraio a Sanremo 2023:

Anna Oxa con il violoncellista iLjard Shaba: Un’emozione da poco;

Ariete e Sangiovanni: Centro di gravità permanente (Franco Battiato);

Articolo 31 e Fedez un medley di Articolo 31;

Colapesce Dimartino e Carla Bruni: Azzurro;

Colla Zio e Ditonellapiaga: Salirò;

Coma_Cose e Baustelle: Sarà perché ti amo;

Cugini di Campagna e Paolo Vallesi: La forza della vita e Anima mia;

Elodie e Big Mama: American Woman;

Gianluca Grignani e Arisa: Destinazione Paradiso;

GIanmaria e Manuel Agnelli: Quello che non c’è;

Giorgia ed Elisa, Luce (Tramonti a nord-est), Di sole e d’azzurro;

LDA e Alex Britti: Oggi sono io;

Lazza con Emma e Laura Marzadori (primo violino della Scala di Milano): La fine;

Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo: medley di Edoardo Bennato;

Levante e Renzo Rubino: Vivere (Vasco Rossi);

Madame & Izi: Via del Campo (Fabrizio De André);

Mara Sattei e Noemi: L’amour toujour (Gigi d’Agostino);

Marco Mengoni & Kingdom Choir: Let it be (Beatles);

Modà e Le Vibrazioni: Vieni da me (Vibrazioni);

Mr. Rain e Fasma: Qualcosa di grande (Lunapop);

Olly & Lorella Cuccarini: La notte vola (L. Cuccarini);

Paola e Chiara e Merk and Kremont: medley di Paola e Chiara;

Rosa Chemical e Rose Villain: America (Gianna Nannini);

Will e Michele Zarrillo: Cinque giorni (Zarrillo);

Shari e Salmo: un medley di Zucchero Sugar Fornaciari;

Sethu e bnkr44: Charlie fa surf (Baustelle);

Tananai e Don Joe: Vorrei cantare come Biagio Antonacci (Cristicchi);

Ultimo ed Eros Ramazzotti: un medley di Eros Ramazzotti.

Sanremo 2023, gli spoiler sulla 73esima edizione del Festival

Tanti annunci ufficiali, con cui Amadeus ci sta svelando piano piano come sarà la sua quarta edizione di Sanremo nei panni di direttore artistico e conduttore, ma anche diversi spoiler. Del resto più se ne parla meglio è, e non c’è appuntamento italiano che riesca a smuovere di più gli animi della kermesse canora. Con il risultato che, più la data di inizio del Festival della canzone italiana si sta avvicinando, più aumentano le notizie a riguardo.

Tra le ultime rivelazioni quella di Fiorello che, nel suo programma mattutino VivaRai2 di qualche giorno fa, non solo aveva scherzato sul mancato scoop della lista dei duetti (poi comunque uficializzati da lui), ma ha anche rivelato una notizia in anteprima.

Lo ha fatto con il suo tono scherzoso, ironizzando sul fatto che era stato promesso a lui l’annuncio dei duetti, ma che la notizia è stata oggetto di abbondanti anteprime: “Lo dico anche se non dovrei – ha rivelato Fiorello-: a Sanremo ci sarà un super ospite internazionale, donna, di origini italiane, ma non è Lady Gaga. Amadeus avrebbe dovuto annunciarlo a Domenica In, ma lo dico io adesso”.

Ovviamente il toto nome è già iniziato in attesa di scoprire ufficialmente chi sarà. Senza dubbio arriverà l’annuncio, o lo spoiler, molto presto. E intanto proprio a VivaRai2 è stata svelata la lista ufficiale dei duetti.