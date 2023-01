Sanremo 2023, Elena Sofia Ricci “brucia” Amadeus

Fonte: Ansa/IPA Sanremo 2023: tutti gli ospiti di Amadeus

Elena Sofia Ricci sarà ospite del Festival di Sanremo nel corso della prima serata del Festival, in programma martedì 7 febbraio. È stata la stessa attrice ad anticipare tutti con una storia su Instagram, “bruciando” l’annuncio in conferenza stampa di Amadeus.

Elena Sofia Ricci, l’annuncio prima del tempo: lo “sgarbo” ad Amadeus

La voce circolava già da qualche giorno sul web, ma la conferma è arrivata solo nelle ultime ore: Elena Sofia Ricci sarà ospite del Festival di Sanremo, durante la prima serata della kermesse musicale. A bruciare tutti sul tempo è stata la stessa attrice, che su Instagram ha pubblicato le prime immagini della conferenza stampa del Festival.

Un vero e proprio “sgarbo” ad Amadeus e ai suoi amati annunci a sorpresa, con i quali sta tenendo alta l’attenzione del pubblico già da diverse settimane.

Reduce dall’addio alla serie Che Dio ci aiuti, salirà sul palco dell’Ariston per presentare la fiction Fiori sopra l’inferno, dove interpreterà il ruolo di Teresa Battaglia, un’esperta profiler di quasi sessant’anni, che arriva in un piccolo paese di montagna, segnato dalla scia di sangue lasciata da un pericoloso killer. La nuova fiction andrà in onda su Rai 1 a partire da lunedì 13 febbraio, a pochi giorni dall’attesissima finale del Festival di Sanremo.

“Ci sarò nella prima serata, quella del debutto: sono felice e ansiosa, anche se non è la prima volta, ma prometto che questa volta non canterò perché mi hanno costretto in passato anche a questo, con risultati che lasciano a desiderare”, ha fatto sapere l’attrice all’Ansa.

Nella stessa serata a Sanremo sono previsti anche la co-conduttrice Chiara Ferragni, i Pooh, e Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione del Festival.

Elena Sofia Ricci, quando è stata al Festival di Sanremo

L’attrice aveva già partecipato al Festival di Sanremo nel 2015, in occasione di una delle edizioni presentate da Carlo Conti. Quell’anno fu ospite della quarta serata, e cantò davanti al padrone di casa Donne di Zucchero. “Volevo fare la cantante, andavo in bagno con la spazzola. Facevo Baudo, la Carrà”, aveva confessato sul palco dell’Ariston.

Nel 2019, invece, Elena Sofia Ricci tornò a Sanremo con un altro ruolo: fece parte infatti della giuria degli esperti d’onore della kermesse, allora diretta e condotta da Claudio Baglioni, contribuendo alla vittoria di Mahmood, che in quella edizione si guadagnò l’ambito primo posto con il brano Soldi.

La prima serata di Sanremo coinciderà con il debutto sul palco dell’Ariston di Chiara Ferragni, co-conduttrice scelta da Amadeus per la serata iniziale e quella conclusiva del Festival. Gradito ritorno come sappiamo anche per Gianni Morandi, già conduttore del Festival nelle edizioni che hanno preceduto quelle di Amadeus.

E non mancheranno altri volti noti del panorama musicale italiano nel primo appuntamento del Festival: tornerà infatti un gruppo amatissimo dal pubblico, i Pooh. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian riaccoglieranno per l’occasione Riccardo Fogli, proponendo i loro successi e soprattutto un toccante ricordo di Stefano D’Orazio, storico batterista della band. Ad aprire la serata ci penseranno Mahmood e Blanco con la canzone Brividi, vincitrice dell’edizione 2022 di Sanremo.