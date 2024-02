Fonte: IPA Amadeus

Ci sono dei temi difficili da affrontare, e sappiamo che spesso gli interventi in merito possono rivelarsi banali o scontati. C’è sempre, soprattutto, la possibilità di esprimere la propria opinione, come ha fatto Elena Cecchettin, sorella di Giulia, che ha criticato le “parole dell’amore” che sono state lette all’Ariston dagli attori protagonisti della serie televisiva Mare Fuori a Sanremo 2024. Durante la conferenza stampa del 9 febbraio, Amadeus ha replicato a Elena.

Elena Cecchettin, le critiche contro il monologo degli attori di Mare Fuori a Sanremo 2024

L’esibizione degli attori di Mare Fuori a Sanremo 2024 è stata criticata su Instagram da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la giovane che è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Sul palco dell’Ariston, i protagonisti della serie televisiva hanno letto uno scritto di Matteo Bussola, incentrato contro la violenza di genere. Su Instagram, la Cecchettin ha fatto “sue” le parole di Carlotta Vagnoli.

“Le frasi ascoltate ieri su quel palco sono roba da baci Perugina. E soprattutto: sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile contro le donne”. In risposta, la Cecchettin ha aggiunto: “Di un siparietto intriso di pinkwashing le vittime di femminicidio e le sopravvissute se ne fanno poco. Sul serio non si poteva fare di meglio?”. In effetti, il monologo è stato ampiamente criticato sui social, e molti non hanno del tutto gradito la scelta di Amadeus di portare un tema tanto importante come quello della violenza sulle donne in questo modo.

La replica di Amadeus durante la Conferenza Stampa del 9 febbraio 2024

Nel corso della conferenza stampa del 9 febbraio 2024 Amadeus, interpellato dai giornalisti, ha scelto di replicare alle critiche di Elena Cecchettin. “Massimo rispetto per il dolore di Elena e della famiglia, noi riteniamo che quello di Mare Fuori sia stato un intervento bello, ma rispetto il suo parere”. E ha aggiunto: “Se la chiamerò privatamente? No, non la conosco. Non ho il cellulare. Credo di non aver offeso nessuno. Chiami qualcuno quando ti devi scusare, non quando non devi farlo”.

Il monologo integrale degli attori di Mare Fuori a Sanremo 2024

Il cast di Mare Fuori 4, sul palco dell’Ariston, ha portato un lungo intervento: Matteo Paolillo, Giovanna Sannino, Yeva Sai, Domenico Cuomo, Antonio D’Aquino, Francesco Panarella, Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo hanno preso la parola sul palco per recitare il testo scritto da Matteo Bussola, che riportiamo di seguito.