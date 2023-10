Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Nel mese di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione sul cancro al seno, la cantante, modella e regista Carla Bruni ha rivelato una notizia sconvolgente attraverso il suo account Instagram. Con un post denso di significativo, Carla Bruni ha confessato di aver scoperto quattro anni fa di essere affetta da un cancro al seno.

Carla Bruni e il cancro al seno

Il suo post su Instagram è stato un vero e proprio richiamo alla consapevolezza e alla prevenzione del cancro al seno. Con la frase “Faites vos mammographies. Il en va de vos vies” (“Fate le vostre mammografie. Ne va della vostra vita”), Carla Bruni ha voluto trasmettere un messaggio di importanza vitale alle sue fan e a tutte le donne. In un video affiancato al messaggio, la cantante sottolinea l’importanza di effettuare regolarmente le mammografie per la prevenzione del cancro al seno.

Nella didascalia del post, poche semplici parole, ma che colpiscono i lettori e soprattutto le lettrici, dato che a ottobre inizia la campagna Ottobre Rosa. “Fate le vostre mammografie. Ne va della vostra vita”.

Nel video che accompagna questo messaggio scioccante, vediamo l’ex first lady francese far scorrere cartelli su cui è scritta la sua storia. Quella di una donna a cui quattro anni fa è stato diagnosticato un cancro al seno… “Chirurgia, radioterapia, terapia ormonale, sto percorrendo il percorso standard per trattare questo tipo di cancro. Ma ho avuto fortuna, il mio cancro non era ancora aggressivo. Perché non lo era? Perché non ha avuto il tempo di diventarlo. Ogni anno, alla stessa data, faccio una mammografia”, rivela la mamma di Aurélien e Giulia.

Quattro anni fa, è stato dunque diagnosticato un cancro al seno alla regina dei red carpet. Ha affrontato un intervento chirurgico, la radioterapia e la terapia ormonale, seguendo il percorso di trattamento tipico per questo tipo di cancro. Tuttavia, ha sottolineato che la fortuna è riposta nel fatto che il suo cancro non fosse ancora aggressivo al momento della diagnosi.

L’appello alla prevenzione

La top model degli anni ’90 ha enfatizzato che il suo intento nel condividere questa notizia personale non è quello di fornire dettagli sulla sua salute, ma di sensibilizzare le donne sull’importanza di sottoporsi regolarmente a mammografie per la prevenzione del cancro al seno.

“Se non avessi fatto questo ogni anno, oggi non avrei più il seno sinistro” afferma. “Se oggi condivido questo post, non è per darvi dettagli sulla mia salute, questo mi ripugna”, assicura la cantante, aggiungendo di avere esitato a lungo prima di parlare. “No, se oggi faccio questo post, è per consegnarvi un solo messaggio, ma un messaggio fondamentale per tutte le donne che mi leggeranno: fate le vostre mammografie ogni anno, fatelo, ne va della vostra vita”, ribadisce.

Poco meno di un anno fa moriva Tatjana Patitz

La scomparsa della celebre top model Tatjana Patitz, deceduta all’età di 56 anni a causa di un cancro al seno metastatico nel mese di gennaio. Questo potrebbe aver spinto la Carla Bruni di oggi, 55 anni, una delle sue amiche più strette, a condividere questa esperienza e a lanciare un appello così importante. Anche se la motivazione esatta rimane sconosciuta, è evidente che il messaggio di Carla Bruni ha avuto un impatto significativo.

Solo un anno fa Carla Bruni aveva parlato del suo stile di vita, della sua salute e del suo rapporto con il tempo che passa nelle pagine della rivista Elle, per cui aveva posato in copertina. “Mi impongo uno stile di vita che mi annoia enormemente. È l’unica cosa che mi dispiace”, aveva detto. La cantante era stata lucida sull’invecchiamento, a cui nessuno può sfuggire: “Il tempo che passa è una desolazione. Nessuno può sfuggire alla vecchiaia, alla malattia e alla morte.” Poi aveva ironizzato: “Le nostre tre migliori amiche! Aspetto il colpo di grazia!”