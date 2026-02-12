Praticamente ogni giorno esci con la borsa al braccio, infili gli auricolari per la playlist del tragitto, poi arrivi in ufficio e iniziano le call, una dietro l’altra, intervallate da mail e documenti. A metà pomeriggio senti quella pressione fastidiosa nell’orecchio che ti fa venire voglia di toglierli anche solo per un attimo…

Ma se li togli perdi il filo della conversazione, devi cercarli, reinserirli, aspettare che si riconnettano. La sera esci per una camminata veloce, riprovi a metterli ma ormai l’orecchio protesta. Gli auricolari dovrebbero accompagnare la giornata senza interferire, invece a volte diventano un peso da gestire.

Vorresti qualcosa che resta al suo posto dalla mattina alla sera, che non isola dal mondo ma ti permette di ascoltare musica e rispondere alle chiamate senza dover scegliere tra comfort e funzionalità.

Huawei FreeClip 2 sono auricolari open-ear a clip da 5g che si indossano tutto il giorno senza fastidio. Chiamate cristalline con AI anche nel traffico, autonomia da 9 + 38h e nessuna distinzione destra/sinistra. Ideali per città, smart working e chi vuole comfort restando connesso al mondo reale.

VOTO TOTALE 8.3 Huawei FreeClip 2 Le soluzioni tradizionali isolano completamente o diventano scomode, mentre gli auricolari open-ear come Huawei FreeClip 2 provano a risolvere il problema con un approccio diverso: pesano solo 5,1 grammi ciascuno, si agganciano all'orecchio con un archetto morbido e non entrano nel canale uditivo, eliminando pressione e fastidi dopo ore di utilizzo. Il loro punto di forza è la combinazione di comfort estremo, chiamate cristalline in ambienti rumorosi e consapevolezza ambientale totale: puoi ascoltare musica mentre cammini in strada sentendo perfettamente traffico, bici o conversazioni intorno a te.

PRO Comfort estremo

Chiamate buone ancora in mezzo a rumore

Nessuna distinzione destra sinistra

Si percepisce l'ambiente

Funzionano bene con iPhone CONTRO Bassi limitati

Isolamento ridotto

Prezzo elevato

Dispersione sonora a volumi alti

Design: elegante e personalizzabile VOTO: 9 Il design degli auricolari FreeClip 2 è molto minimal ed elegante: ogni auricolare ha forma a "C" con una parte anteriore che si appoggia davanti all'orecchio, un ponte centrale che abbraccia la cartilagine senza stringere e una parte posteriore dietro l'orecchio (se le guardi di sfuggita, potrebbero confondersi con un piercing). L'archetto è stato migliorato rispetto al modello precedente e ora è più morbido grazie al silicone liquido che ricopre una lega di nichel-titanio memory foam, ottimizzato analizzando oltre 10.000 orecchie diverse per garantire stabilità anche durante lo sport. Il peso di 5,1 grammi per auricolare è sorprendentemente leggero: dopo qualche ora ti dimentichi di averli addosso, sensazione quasi impossibile con auricolari tradizionali. Puoi tenerli durante call di lavoro prolungate, mentre fai la spesa, cammini per la città, senza mai quella voglia di toglierli per "respirare". L'estetica ricorda più un piccolo gioiello tecnologico che un gadget elettronico. Sono disponibili in cinque colorazioni: bianco, nero, rosa gold (che abbiamo provato) e denim, dove la custodia presenta una finitura in tessuto che la rende diversa dal solito "plasticone" lucido.​ Ma la vera novità di stile è la collaborazione con Les Néréides, brand francese di gioielleria, che ha creato tre charm magnetici da applicare: un'idea interessante per introdurre elementi di stile anche nel tech, trasformando gli auricolari in accessorio da mostrare. I charm si cambiano a seconda dell'outfit, aggiungendo un tocco di creatività a un oggetto tecnologico.​ La custodia è compatta e supporta la ricarica wireless, quindi puoi appoggiarla su un pad senza cercare cavi per riprendere energia. Gli auricolari hanno certificazione IP57 e sono, quindi, resistenti ad acqua e polvere, adatti per sport o pioggia senza preoccupazioni.

Come si usano VOTO: 8 Non devi distinguere auricolare destro da sinistro: ne prendi uno qualsiasi, lo agganci e questo riconosce automaticamente la posizione. Puoi infilarli al volo senza guardare, senza quel momento di "aspetta, questo è il destro o il sinistro?". I controlli touch coprono tutta la superficie posteriore: fai doppio tap per play e pausa, triplo tap per traccia successiva, swipe verticale per regolare il volume direttamente senza estrarre il telefono. Puoi anche accettare o rifiutare chiamate annuendo o scuotendo la testa (utile se hai le mani occupate o stai guidando) e il sensore automatico mette in pausa quando togli gli auricolari, riprendendo quando li riindossi. L'app AI Life (disponibile anche su iPhone) permette di personalizzare equalizzatore, gesture e attivare il volume adattivo che regola automaticamente il livello sonoro in base al rumore: aumenterebbe in strada trafficata abbassandosi in ambienti silenziosi ma al momento è ancora in fase di test e miglioramento. Un’altra funzionalità comoda nel quotidiano è la possibilità di collegare contemporaneamente due dispositivi, come smartphone e laptop, passando automaticamente da uno all’altro, ad esempio, se ricevi una chiamata mentre guardi un video sul computer.

Come suonano VOTO: 8 L'audio di questi auricolari va contestualizzato per essere davvero apprezzato: sono open-ear, quindi non isolano e non hanno bassi potenti come le cuffie tradizionali, ma rappresentano un passo avanti grazie ai driver migliorati che raddoppiano volume e potenza dei bassi rispetto alla prima generazione. I bassi sono presenti, i medi puliti e gli alti morbidi. In particolare, funzionano bene per musica pop, rock, podcast, audiolibri… generi dove conta la chiarezza più che il sub-basso forte. Il vero punto di forza dei FreeClip 2 è la consapevolezza ambientale. Con loro ascolti musica mentre cammini in strada sentendo perfettamente traffico, bici, clacson e in ufficio puoi seguire una call restando disponibile se un collega ti parla.​ Per chi vive in città e si muove molto a piedi o in bici, è una caratteristica di sicurezza fondamentale. Il rovescio della medaglia è che in ambienti molto rumorosi (come potrebbe essere un aereo o la metropolitana) utilizzarle diventa più complesso perché il rumore tende a coprire la musica, ma non impossibile. In compenso, le chiamate sono eccellenti: 3 microfoni per auricolare, sensore di conduzione ossea e processore AI filtrano il rumore in modo impressionante. Per chi lavora in smart working o passa ore al telefono, questa è la caratteristica che può giustificare il prezzo più di ogni altra. Per quanto riguarda l’autonomia, hanno circa 9 ore per carica singola e fino a 38 ore totali con la custodia, energia sicuramente sufficiente per una giornata lavorativa completa: puoi indossarle alle 8 del mattino e arrivare fino alle 17-18 senza ricaricare. Con 10 minuti di ricarica ottieni circa 3 ore di ascolto, utile per quando dimentichi di ricaricarle, e la ricarica wireless è comoda per la scrivania o il comodino.