Smart working da casa? Ecco i gadget originali per il tuo home office perfetto

Dal taccuino digitale alla tazza smart: i gadget per il lavoro da casa che non ti aspetti

Il lavoro da casa è ormai una realtà consolidata che offre flessibilità e migliore equilibrio vita-lavoro. Ma come trasformare un angolo di casa in uno spazio professionale che sia anche confortevole e stimolante? Ecco una selezione di gadget a cui forse non avevi pensato che possono fare la differenza.

Il Taccuino per appunti Digitale: quando la carta incontra il cloud

Hai presente quando ti trovi a dover scegliere tra il piacere di scrivere a mano e la praticità degli appunti digitali? Il taccuino digitale risolve questo dilemma. Con 42 pagine riutilizzabili e diversi template (dall’agenda settimanale alle to-do list), ti permette di scrivere con una vera penna su carta speciale e trasferire istantaneamente i tuoi appunti sul cloud con un semplice scan. Una volta sincronizzati gli appunti, puoi cancellare le pagine e ricominciare da capo. I tuoi appunti saranno sempre organizzati, ricercabili e accessibili da qualsiasi dispositivo, unendo il meglio del mondo analogico e digitale.

Rocketbook Fusion Quaderno Appunti Digitale Riutilizzabile Taccuino Digitali A5 A Spirale Agenda, Giornaliera, Planner Settimanale, Penna Cancellabile Pilot Frixion Inclusi, Gadget Tecnologici

I cuscinetti ergonomici per la postura corretta al PC

Chi passa ore davanti al computer sa quanto i polsi possano soffrire durante lunghe sessioni di lavoro. Questi cuscinetti ergonomici in memory foam sono la soluzione di cui non sapevi di aver bisogno: si posizionano strategicamente davanti a tastiera e mouse, creando un supporto morbido ma stabile che mantiene i polsi nella posizione corretta. La base antiscivolo assicura che rimangano fermi sulla scrivania, mentre la forma a nuvola e il rivestimento in pelle PU aggiungono un tocco di stile al tuo setup. Non solo prevengono problemi come la sindrome del tunnel carpale, ma trasformano ogni sessione di lavoro in un’esperienza più confortevole.

MoKo Poggiapolsi per Tastiera Poggiapolsi per Tastiera Ergonomico, Poggiapolsi per Mouse, Tappetino per Mouse, Poggia Polso in Schiuma di Memoria, Base Antiscivolo, Accessori Computer per Lavoro Gioco Apprendimento, Bianco

Il supporto per laptop: limitare i problemi al collo

Quante volte ti ritrovi a fine giornata con il collo dolorante per aver fissato lo schermo del portatile troppo in basso? Questo supporto in alluminio risolve il problema alla radice: regolabile e girevole a 360°, solleva lo schermo all’altezza degli occhi, permettendoti di mantenere una postura corretta per ore. La struttura in alluminio è robusta e aiuta anche a dissipare il calore del laptop, mentre il design pieghevole lo rende perfetto per l’home office e per il lavoro in mobilità. Compatibile con dispositivi da 10 a 16 pollici, è uno degli upgrade ergonomici più utili per il benessere.

Epherie Supporto per Laptop Epherie Supporto per Laptop Girevole a 360°, Supporto per Computer Portatile in Alluminio, Regolabile e Pieghevole, Laptop Stand Compatibile con MacBook Pro/Air

La webcam intelligente che migliora l’aspetto

Niente più preoccupazioni per l’illuminazione sbagliata o l’inquadratura storta durante le videochiamate. Questa webcam Full HD è come un regista personale: la tecnologia di correzione automatica della luce si adatta all’ambiente, mentre la funzione di auto-framing ti mantiene sempre al centro dell’inquadratura, anche quando ti muovi. Il doppio microfono con riduzione del rumore filtra i suoni di sottofondo, assicurando che la tua voce arrivi cristallina. E per i momenti di privacy? Basta ruotare l’otturatore integrato. Un upgrade professionale per il tuo home office che ti farà apparire sempre al meglio.

Logitech Brio 500 Logitech Brio 500 Webcam Full HD Correzione Luce, Show Mode, Microfono Riduzione del Rumore, Copertura Privacy, Streaming, Funziona con Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Cavo USB-C - Rosa

Lo scaldamani magnetico: calore intelligente per le tue giornate al PC

Mani sempre fredde mentre digiti? Questo innovativo scaldamani magnetico è la soluzione che cercavi. Due unità compatte in alluminio si attraggono magneticamente e si separano all’occorrenza, permettendoti di scaldare entrambe le mani mentre lavori. Si riscalda in soli 3 secondi e offre quattro livelli di temperatura fino a 58°C, memorizzando la tua impostazione preferita. Con un’autonomia di oltre 8 ore alla temperatura minima e un design ergonomico tutto in alluminio, è l’alleato perfetto per le lunghe sessioni al computer nelle giornate più fredde.

OCOOPA Scaldamani Ricaricabile Scaldamani Ricaricabile, 2 * 5000mAh Scaldamani Magnetico Diviso, Riutilizzabile Elettrico Scaldamani USB Portatile Power Bank, Calore con 4 Livelli per Raynauds e all'Aperto

La tazza smart per un caffè alla temperatura perfetta

Questa tazza intelligente mantiene la tua bevanda alla temperatura ideale (tra 50 e 62,5°C) per 90 minuti, o tutto il giorno se posizionata sulla sua base di ricarica. Il display LED ti mostra la temperatura in tempo reale, mentre l’app ti permette di personalizzare le tue preferenze. Si accende automaticamente quando versi il liquido e va in standby quando non la usi. Resistente all’acqua e lavabile a mano, è l’upgrade perfetto per le tue pause caffè in home office.

Tazza intelligente Tazza intelligente Ember Mug 2 con controllo della temperatura - Tazza da 295 ml riscaldabile, ricaricabile, gestibile da app, display LED intelligente, batteria 90 minuti, design migliorato, bianco