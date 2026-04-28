Piccoli quanto un rossetto o potenti come un caricabatterie da scrivania: i powerbank del 2026 sono tutta un'altra storia… e scegliere quello giusto fa davvero la differenza.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Canva Alcuni power bank da borsetta

Quante volte ti è capitato di rimanere a corto di batteria proprio sul più bello? Mentre cerchi una cosa importante, a metà di una storia da guardare, o mentre aspetti una chiamata importante. Gli smartphone sono sempre più potenti, ma le giornate fuori casa sono sempre più lunghe e il caricabatterie a muro non sempre è un’opzione.

Il powerbank è diventato uno di quegli oggetti che una volta finivano in fondo allo zaino “per emergenza” e oggi stanno stabilmente in borsetta, accanto alle chiavi. Il problema è che il mercato è pieno di opzioni: scegliere quella sbagliata significa portarsi dietro un mattone che non ricarica abbastanza velocemente, o peggio, che non riesce nemmeno ad alimentare il telefono nel modo giusto. Nel 2026, però, i modelli giusti esistono davvero e non è difficile trovarli.

Cosa cercare nel 2026: le tecnologie che contano

Se tre anni fa un powerbank valeva come un altro (con una batteria, una porta USB e qualche LED), oggi il mercato si è evoluto molto e conoscere le sigle giuste può aiutarti a scegliere meglio, senza dover diventare un’esperta di tecnologia.

La prima cosa da cercare è la tecnologia GaN: grazie a questo tipo di componente interno, i powerbank sono diventati molto più piccoli e leggeri rispetto al passato, generando meno calore. È la ragione per cui oggi esistono modelli da 10.000 mAh grandi quanto una barretta di cioccolato. Se su una scheda tecnica vedi scritto GaN, è già un buon segno.

Se hai un iPhone, la sigla da tenere a mente è Qi2: è il nuovo standard di ricarica wireless magnetica e funziona meglio del vecchio MagSafe “compatibile” essendo più stabile, veloce (fino a 15-25W) e con meno energia sprecata. Il powerbank si aggancia al retro del telefono con un click, nessun cavo da cercare.

Se invece vuoi caricare anche il laptop, devi guardare la potenza in Watt (W): servono almeno 65W per la maggior parte degli ultrabook e MacBook. Per smartphone e tablet bastano 30W. Più alto è il numero, più veloce e versatile sarà il powerbank.

Due ultime caratteristiche, spesso ignorate ma molto pratiche: la ricarica pass-through, che ti permette di ricaricare il powerbank e il telefono insieme con un solo cavo alla presa (utile, ad esempio, la sera quando non vuoi occupare due prese) e le celle LiFePO4, un tipo di batteria interna più sicura e longeva, che resiste a oltre 3.000 cicli di ricarica.

I migliori mini e portatili: quelli che entrano davvero in borsetta

Piccoli, leggerissimi e sempre pronti: i powerbank ultra-compatti sono oggi la categoria più interessante sul mercato, e i modelli del 2026 hanno davvero poco da invidiare a quelli da scrivania.

L’Anker Nano Power Bank è il più tascabile in assoluto: entra in taschini, pochette e porta carte. Con 5.000 mAh e una ricarica da 22,5W è pensato per le emergenze — non fa miracoli, ma nei venti minuti prima di uscire di casa fa già la differenza.

Cuktech & Anker

L’INIU Ultra Mini da 10.000 mAh (45W) è la sorpresa della categoria: ha le dimensioni di una custodia per AirPods ma eroga 45W reali, abbastanza da portare un iPhone 17 Pro Max al 75% in circa 30 minuti. Si infila anche in una borsetta da sera senza occupare spazio.

Per chi vuole spingere ancora di più, il Cuktech 10 Mini è un caso a sé: stesso formato compatto, ma con 100W di potenza riesce a ricaricare anche un laptop. Per chi lavora fuori casa con PC e telefono insieme, è difficile trovare qualcosa di più versatile in queste dimensioni.

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I migliori MagSafe: per chi ha un iPhone e vuole dimenticare i cavi

Se hai un iPhone dalla serie 12 in su, un powerbank Qi2 cambia le abitudini in modo concreto: lo avvicini al retro del telefono, si aggancia con un click e comincia a caricare.

Anker MagGo Slim è uno dei riferimenti della categoria: tra i più sottili sul mercato, ha un display che mostra percentuale e tempo di ricarica e porta un iPhone 15 dal 0 al 50% in circa 44 minuti.

Il Belkin BoostCharge Pro da 8.000 mAh è il più versatile: cavalletto integrato per guardare video mentre si ricarica e la possibilità di caricare due dispositivi contemporaneamente, uno in wireless e uno via cavo USB-C. Compatto e leggero, è pensato anche per chi viaggia spesso.

Belkin

L’INIU MagSafe Ultra Mini da 10.000 mAh è la più sottile della categoria con soli 14 mm di spessore: Qi2 da 15W in wireless, ma anche 45W via cavo per chi ha fretta. Il cavo USB-C con laccetto è già incluso ed è approvato per il bagaglio a mano in aereo.

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I migliori per caricare anche il laptop: quando la borsetta diventa ufficio portatile

C’è una regola base per scegliere un powerbank che ricarica anche il PC: deve avere almeno gli stessi watt del caricatore originale del tuo laptop.

L’Anker Prime da 27.650 mAh è il top senza compromessi: porta un MacBook Pro al 50% in circa 28 minuti, ha un display a colori e si ricarica completamente in meno di 40 minuti. La capacità è calibrata esattamente sotto il limite consentito in cabina sugli aerei internazionali.

Il JUOVI da 20.000 mAh è la scelta intelligente per chi non vuole spendere cifre da fascia alta: carica un MacBook Pro 14″ dallo 0% al 47% in soli 30 minuti, ha quattro porte per caricare dispositivi diversi contemporaneamente e si ricarica completamente in circa due ore.

UGreen & Juovi

L’UGREEN Nexode da 20.000 mAh è il più potente della fascia media: display smart che calcola in tempo reale quanta autonomia rimane in base a quello che stai usando e base gommata che evita che scivoli dalla scrivania. Per chi vuole più potenza senza arrivare al top di gamma.

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Come scegliere quello giusto (senza impazzire)

La scelta giusta dipende da un’unica domanda: dove lo usi? Se lo vuoi sempre in borsetta per emergenze quotidiane, un modello da 5.000-10.000 mAh con GaN è più che sufficiente. Sarà leggero, rapido e non ingombrante. Se invece lavori spesso fuori casa con il laptop, devi salire a 20.000 mAh e almeno 65-100W di output.

Prima di acquistare controlla i watt del tuo caricabatterie originale (quello del portatile, in particolare) e assicurati che il powerbank li raggiunga. Poi verifica che abbia almeno 18-30W di input, altrimenti ci vorranno ore per ricaricarlo.

Se hai un iPhone e vuoi usarlo senza cavo, scegli solo modelli con certificazione Qi2, perché i generici “compatibili MagSafe” caricano a soli 7,5W, la metà di quanto potresti raggiungere.

Se viaggi molto fai attenzione anche alle regole sui voli. Da quest’anno molte compagnie aeree limitano il trasporto a due powerbank per persona nel bagaglio a mano, che devono essere riposti sotto il sedile o in tasca, non nella cappelliera. I modelli con capacità superiore a 100 Wh (circa 27.000 mAh), invece, non sono consentiti a bordo. Se viaggi spesso, è un dettaglio da non trascurare.