Sono l’accessorio smart e cool da indossare sempre. Per una telefonata, per ascoltare quel vocale lunghissimo di un’amica, oppure l’ultimo podcast o la musica del cuore. Per una passeggiata, mentre si va al lavoro, o quando si pratica sport, gli auricolari bluetooth sono i nostri compagni più fidati, perché ci permettono di fare molte cose contemporaneamente assecondando il nostro spirito multitasking.

Ancora meglio se sono belli da indossare proprio come degli orecchini e ci permettono di sfoggiare un tocco particolare. Tutti gli auricolari bluetooth che somigliano a orecchini per essere glam da mattino a sera.

Pratici e comodi, ma con stile: gli auricolari bluetooth che scalzano gli orecchini

Eleganti, comodi, minimal e che vestono le nostre orecchie proprio come farebbe un orecchino. Sono gli auricolari bluetooth più glam del momento, che li indossi in maniera molto pratica e li puoi tenere addosso tutto il tempo che vuoi.

Tra i modelli più famosi c’è senza ombra di dubbio quello di Huawei: si chiama FreeClip e presenta un design open-ear minimal sferico ed ergonomico. Inoltre, ogni auricolare pesa solamente 5,6 grammi e la batteria è a lunga durata, arrivando a otto ore di ascolto con una sola carica. Si indossano e sembrano ear cuff. Favolosi.

Offerta Huawei FreeClip Auricolari eleganti, minimal e molto pratici

Lo stesso stile ce lo propone Tozo con le sue cuffie bluetooth OpenEarRing: realizzate con materiali di alta qualità e con un design sicuro e a clip, ogni auricolare ha un peso di 5,1 grammi. Una sola carica permette un funzionamento fino a 10 ore. Grazie a un coupon si può ottenere uno sconto aggiuntivo.

Offerta OpenEarRing di Tozo Cuffie bluetooth comode e realizzate con materiali di alta qualità

Sono leggere e con vestibilità sicura le cuffie di Boytond, dotate di un peso piuma che le rende quasi impercettibili: si possono indossare lasciandosi avvolgere in un suono chiaro e ricco, ma al tempo stesso rimanendo presenti nell’ambiente che ci circonda. Restano comodamente in posizione.

Offerta Cuffie di Boytond Peso piuma e restano in posizione a lungo

CoolJumper, invece, propone le Bluetooth Earbuds che presentano un design elegante e morbido, si indossano senza alcun fastidio e restituiscono un suono perfetto di chiamate e musica.

Offerta Cuffie di CoolJumper Bluetooth Earbuds con un design elegante e morbido

Infine, del medesimo stile, ci sono le HiTune S3 di Ugreen: sono aperte e con clip, pesano poco e si adattano alla forma dell’orecchio, regalandogli una vestibilità salda. Sono perfette per lo sport e promettono fino a 30 ore di riproduzione con la custodia di ricarica.

Offerta HiTune S3 di Ugreen Cuffie aperte, con clip e che si adattano alla forma dell’orecchio

Le cuffie più glam che sostituiscono gli orecchini

Per chi, invece, ama osare un po’ ci sono opzioni colorate, scintillanti e super glam. Come le cuffie Open Ear Clip-on che sembrano degli orecchini a farfalla, le vende Zombies Cat. Aspetto da non sottovalutare: la farfalla di cristalli si può togliere se si desidera sfoggiare uno stile più minimal. Sono comode da indossare anche con orecchini e occhiali da sole o da vista.

Open Ear Clip-on Cuffie con design a farfalla di Zombies Cat

Ultraleggera anche l’opzione di Catgiff con un ponte a forma di C che è robusto, durevole e flessibile. Sono cuffie confortevoli da indossare e la ricarica è veloce. Sono anche belle da vedere e si fanno notare grazie a un colore elegante e sofisticato. Anche in questo caso c’è un coupon del 15%.

Chic come delle perle dorate, le cuffie bluetooth di Pthtechus: aperte, progettate per regalare libertà e comfort, hanno una portata di trasmissione che può arrivare fino a dieci metri.

Cuffie bluetooth di Pthtechus Eleganti e chic come delle perle dorate

Infine, Kinglucky propone degli auricolari a clip che sembrano degli orecchini. Anche questi con design a farfalla, sono in oro rosato e la parte in cristalli si può staccare per diventare un po’ più minimal. Pesano 4 grammi per lato e non entrano nell’orecchio, donando un suono chiaro e bilanciato.