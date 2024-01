Come costruire orecchini fai da te

Fonte: Shutterstock

Nessuno potrà mai mettere in dubbio il pregio di un paio di orecchini di alta gioielleria, magari firmati da un famoso designer o da un creativo emergente. Ogni volta che si sogna a occhi aperti davanti a una vetrina luccicante, non bisogna dimenticare che anche i maggiori artisti dell’alta gioielleria sono partiti dal basso, da manufatti realizzati con materiali semplici e spesso economici nei quali riversavano tutta la loro fantasia degli esordi.

Forse ti sembra incredibile, ma realizzare orecchini fai da te è facile e divertente: basta avere i materiali giusti e scatenare a fantasia. Gli orecchini fai da te, semplici ed economici, sono sempre e comunque in grande voga anche tra le maggiori celebrities; quindi: perché non lanciarsi nell’impresa realizzando con le proprie mani e la propria fantasia questi semplici bijoux? Online sarà facilissimo reperire una gran quantità di materiali – sia materiali specifici per la gioielleria fai da te che materiali inconsueti e originali – con i quali potrete dare spazio al vostro estro creativo e al vostro gusto estetico, confezionando in casa bellissimi orecchini.

Impara la tecnica con i manuali

Se sei alle prime armi e hai bisogno di imparare le basi, parti dalla teoria! Esistono in commercio molti manuali e libri utili a imparare a fare bijoux di ogni tipo.

Vuoi creare gioielli originali? Affidati al manuale per imparare la tecnica Soutache (o Spiga Russa). Originaria dall’Europa dell’Est, ha preso il nome di soutache da una fettuccia di viscosa usata per realizzare gli alamari delle casacche dei militari e per abbellire gli eleganti abiti degli zar e delle zarine.

La fettuccia ha la caratteristica di essere particolarmente flessibile e di poter adattarsi a varie forme per essere facilmente curvata e modellata intorno a pietre, perle e cabochon. Imparando questa tecnica potrai dare origine a splendidi e coloratissimi bracciali e orecchini, fermagli, collane e decorazioni per abiti e accessori.

Offerta Manuale Soutache. Istruzioni passo passo per realizzare collane, orecchini, bracciali e tanto altro

Passione perline ma non sai da dove iniziare? In queste pagine troverai tutte le soluzioni ai dilemmi in cui potreste imbattervi lavorando con le perline dall’infilatura alle creazioni con il filo metallico o la tessitura con le perline. Grazie alle numerose fotografie potrai seguire passo per passo, gli schemi e le istruzioni chiare. Le tecniche sono disposte nell’ordine in cui vi serviranno per realizzare un progetto: dalla scelta degli strumenti e dei materiali più adatti fino ai consigli per i tocchi finali necessari a ottenere risultati eccellenti, da veri professionisti. Una vera enciclopedia perfetta per iniziare a creare gioielli per venderli o per regalarli agli amici!

Offerta Enciclopedia Enciclopedia delle tecniche con perline. 300 consigli, metodi e trucchi del mestiere

Kit assortiti per principianti

Ora che hai imparato la teoria puoi dedicarti alla pratica! Avrai bisogno di materiale assortito con tutto ciò che ti può servire per iniziare ad armeggiare con gli ‘strumenti del mestiere’. In vendita per poche decine di euro potrai trovare molti kit contenenti già pinze, moschettoni, fili di rame, di cera, elastici e molto altro. Scegli il kit comprensivo di scatola a scompartimenti così da tenere sempre in ordine il tuo materiale e averlo pronto all’uso.

Findir Kit Creazione Riparazione Gioielleria Accessori Fatti

Puoi scegliere anche un pratico astuccio con solo gli strumenti per la realizzazione così da acquistare separatamente un altro kit con le decorazioni necessarie a liberare la tua creatività.

Astuccio Kit di strumenti per la creazione di gioielli,14 pezzii

Resina epossidica per orecchini fai da te

Le resine epossidiche sono polimeri termoindurenti con reazione a freddo. Quando acquistate, si compongono di due parti distinte: una resina base e un indurente. I due componenti, se miscelati nelle parti indicate dal produttore, si solidificheranno andando a creare un materiale dall’aspetto lucido, vetroso, perfetto per creare splendidi orecchini!

Epossidica trasparente Resina Epossidica 465

Una volta comprata sia la resina traspirante che gli stampi per la colatura, ciò che manca è il materiale utile a dare spazio al vostro estro creativo: colori da miscelare alla resina o piccoli oggettini da inglobare nella colatura. I colori per la Resina epossidica consistono in polverine di mica colorate da addizionare alla resina durante la miscelazione. Devono essere però mescolati attentamente al fine di non produrre antiestetici grumi.

Coloranti resina 21 Colori Coloranti per Resina Epossidica Liquida Trasparente

Ed ora, scatena la tua fantasia con tantissimi stampi di ogni forma!

Kit stampi assortiti Stampi per orecchini (136 stampi) in silicone

Pietre e perline per orecchini fatti a mano

Hai acquistato il manuale per realizzare bijoux con le perline e ti sei già armata di tutti gli attrezzi utili a realizzare i tuoi orecchini preferiti? Allora adesso è arrivato il momento più bello, quello dove giocare con forme e colori grazie alla versatilità delle perline!

Kit perline 7048 pezzi Perline e ciondoli per Braccialetti

Forse non lo hai mai preso in considerazione ma questi kit sono anche un regalo perfetto per adulti e bambini in quanto lavorare con perline e i ciondoli può migliorare la creatività, l’immaginazione, la percezione del colore, la capacità pratica, la concentrazione.

Kit perline 120 colori di perle e ciondoli assortiti

E se il mondo delle perline lo trovi troppo infantile, sicuramente amerai la forma lucide, colorata e irregolare delle pietre. Gli orecchini fatti con le pietre hanno origini antichissime e ancora oggi sono di gran moda, adattandosi facilmente a stili diversi. Scegli un kit con tante pietre diverse e volutamente irregolari per dare quel tocco artigianale alla tua creazione homemade.

Kit pietre Kit pietre in 15 diversi colori, circa 980 pezzi

Man mano che prenderai dimestichezza e avrai voglia di sperimentare stili diversi, potrai provare a creare bijoux mixando pietre, perline, ninnoli per un risultato davvero originale e unico.

Gancetti e chiusure per finire gli orecchini

Resine, perline, soutache, pietre o qualsiasi altra modalità con cui hai scelto di dar vita ai tuoi gioielli, avrai bisogno di fare scorta del supporto sul quale montarli per poterli indossare. Online si trovano interi set che contengono i gancetti per orecchini pendenti sui quali montare le pietre, le perline o i charms desiderati. Ne troverai di diversi colori, così da poterli facilmente abbinare al colore del gioiello, per affinità o per contrasto. Questi che ti proponiamo sono privi di nichel e piombo, non causano allergie e possono essere utilizzati anche su pelli sensibili.

Orfion 200 Pezzi Ganci per Orecchini

Se gli orecchini pendenti non fanno per voi o semplicemente perché il modello che avete in mente non lo prevedere, potrete optare per la realizzazione di orecchini a lobo, i quali risulteranno sempre discreti ed eleganti alla vista. Si tratta di semplicissime strutture – disponibili sia argentate che dorate – sulle quali montare o incollare il charm desiderato.

Offerta Bless Kit per orecchini a bottone