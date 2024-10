Kate Middleton, gli orecchini a foglia e la sua collezione inestimabile dai poteri segreti

Fonte: IPA Kate Middleton

Come per i look, Kate Middleton sceglie accuratamente i gioielli, spesso molto preziosi, da indossare, perché tramite le loro forme, le pietre e i metalli di cui sono composti può trasmettere un messaggio segreto che va dall’omaggio alla Famiglia Reale a un augurio di buona fortuna o di coraggio. Come si dice, l’immagine a volte è più potente delle parole. È il caso degli orecchini a forma di foglia che la Principessa del Galles ha indossato per la sua prima uscita pubblica dopo la chemioterapia.

Kate Middleton ha trasformato i suoi accessori in potenti simboli di amore e speranza. Basti pensare all’anello di fidanzamento con zaffiro, appartenuto un tempo a Lady Diana. Oppure alla catena coi ciondoli a forma delle iniziali dei nomi dei suoi figli. Ma agli orecchini spetta un compito speciale.

Kate Middleton, gli orecchini a foglia

Per la sua prima uscita pubblica dopo la chemioterapia, Kate ha scelto di indossare un paio di orecchini in oro giallo a forma di foglia, creati da Catherine Zoraida, modello Gold Fern, che valgono circa 197 euro e simboleggiano l’unione con le forze positive della natura.

Kate Middleton, gli orecchini dal potere celeste

Recentemente la Principessa del Galles ha avuto un incontro con Liz, la 17enne malata di cancro. In questa occasione ha scelto di indossare gli orecchini “Temple of Heaven” di Cassandra Goad. Kate possiede questi pendenti in oro dal 2010 e hanno un significato poetico.

Infatti, sono ispirati nel design all’imperatore della Cina che era considerato il figlio del Paradiso, responsabile del potere celeste del successo o del fallimento del suo governo.

Kate Middleton, gli orecchini a forma di stella

Nel portagioie di Kate ci sono anche dei piccoli orecchini a forma di stella dietro i quali si nasconde una storia toccante. Si chiamano Issy Star, creati in omaggio a Issy Phipps, che si è tolta la vita nell’aprile 2023 e che “ora è una bellissima stella”. La Principessa del Galles li ha ricevuti in omaggio dalla madre della ragazza scomparsa. A lei Kate promise che li avrebbe indossati in un’altra occasione e così è stato durante un impegno pubblico a Birmingham per celebrare la Giornata mondiale della salute mentale nell’ottobre 2023.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, gli orecchini cavolfiore

Al Trooping the Colour 2024, mentre combatteva contro il cancro, Kate ha sfoggiato gli orecchini in oro e perle, a forma di cavolfiore, creati da Cassandra Goad, da 5.157 euro. Dal 2012 Kate li ha indossati più di 70 volte, tra queste anche per il battesimo di suo figlio Louis nel 2018 e alla cerimonia di chiusura di Wimbledon 2023.

Il loro valore simbolico sta nel processo di formazione delle perle che è molto lungo e unico. Inoltre, queste sono di buon auspicio.

Fonte: IPA

Kate Middleton, gli orecchini con acquamarina

Al Garden party del 2022 Kate ha indossato gli orecchini con acquamarina di Carousel Jewels. Questa pietra ha un significato speciale. Per il suo colore verde-azzurro è spesso legata al mare e all’acqua in generale. Si dice che protegga i marinai e porti fortuna nei viaggi lunghi. Inoltre, grazie al suo colore, calma il temperamento, consentendo a chi la indossa di rimanere tranquillo e assennato.

Fonte: Getty Images

Kate ha indossato questi orecchini come segno di cambiamento, perché in quel momento aveva assunto nuovi incarichi per conto della Regina Elisabetta, modificando il suo ruolo a Corte.