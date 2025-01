Kate Middleton, la straordinaria collezione di gioielli Cartier da 159mila euro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Kate Middleton con gli orecchini Cartier nel 2016

Kate Middleton è una grande appassionata di gioielli. Possiede, è quasi il caso di dirlo, un’infinità di orecchini, collane, bracciali, tra cui alcuni firmati Cartier, dal valore di 134mila sterline, circa 159mila euro. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, la collana da 78,8 milioni e la collezione Cartier

Oltre a essere un’icona di stile, tanto da meritarsi il privilegio di concedere il Royal Warrant, Kate Middleton ha una collezione di gioielli davvero invidiabile. Alcuni pezzi sono preziosissimi e valgono una fortuna. Il più costoso che ha è la collana Nizam di Hyderabad, ereditata dalla Regina Elisabetta, composta da 300 diamanti di svariati carati, da 78,8 milioni di euro.

Questa collana fu realizzata da Cartier nel 1935, la defunta Regina la scelse come regalo di nozze da parte del Governatore di Hyderabad nel 1947.

Ma a parte questo collier che può essere indossato solo in occasioni di gala, Kate Middleton possiede una serie di gioielli, creati dalla Maison francese fondata da Louis Cartier, che sono “più portabili”.

Kate Middleton, gli orecchini Trinity

Come gli orecchini a tre cerchi intrecciati, della collezione Trinity, che ha sfoggiato durante la visita a sorpresa all’ospedale dove è stata curata per il cancro.

Gli orecchini sono composti da tre fasce intrecciate in oro bianco, giallo e rosa 18 carati e costano 3.050 sterline (3.620 euro). Alcuni hanno interpretato questo gioiello come un omaggio che Lady Middleton ha voluto fare a Diana che adorava la storica collezione di Cartier.

Fonte: IPA

Kate Middleton, la collana da 50mila sterline

Nel 2012 durante le Olimpiadi Kate si è presentata con un abito blu di Stella McCartney cui ha abbinato una lunga collana d’oro con dei cerchi, sempre della collezione Trinity, dal costo di 50mila sterline, ossia 59.350 euro.

Fonte: IPA

La catena da 18 carati è impreziosita da pavé di diamanti e da tre cerchi intrecciati in oro rosa, giallo e bianco. La Principessa la sfoggiò nuovamente nel 2014.

Kate Middleton, gli orecchini da 120mila sterline

Nel 2016 Kate indossò orecchini Cartier durante una cena per il 40° anniversario di SportsAid a Kensington Palace; si è ipotizzato che il set (collana e orecchini) valesse 121.000 sterline.

All’epoca si ritenne che i gioielli fossero un regalo di William per i 30 anni di sua moglie. Ma un portavoce di St James’s Palace dichiarò in merito alla collana: “È un pezzo personale che possiede da un po’ di tempo.

Fonte: IPA

Kate Middleton, la piccola parure Trinity

Nel 2017, per l’evento Les Voisins in Action a Parigi, Kate optò per la versione piccola e classica della parure Trinity.

La piccola collana con pendente Trinity coi tre cerchi in oro bianco, rosa e giallo 18 carati, abbinata ai suoi orecchini Trinity. Il prezzo complessivo è di 4.050 sterline (4.809 euro).

Kate Middleton, orologio Ballon Bleu

Secondo indiscrezioni, William comprò a Kate per il loro terzo anniversario di matrimonio nel 2014 un orologio Cartier, in particolare il Ballon Bleu, che è stimato in 7.127 euro.