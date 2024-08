Che gioielli mettere in spiaggia? Ecco tutte le idee per te

Ecco tutte le idee più chic e glam sui gioielli da mettere in spiaggia per essere super chic!

Fonte: 123RF Come indossare i gioielli in spiaggia

I gioielli in spiaggia sono davvero chic! Ecco una guida su quali mettere per avere un look elegante e curato anche al mare.

Gioielli da mettere in spiaggia: cosa tenere presente

Ci sono alcune piccole accortezze che è bene avere quando si indossano gioielli in spiaggia. Ecco a cosa fare attenzione.

I materiali

Fate in modo che i materiali non siano leghe strane o plastiche che perdono colore sulla pelle. Con il sudore, le creme solari e la salsedine, facilmente i metalli possono ossidarsi e i tessuti e le plastiche perdere colore, sia sulla vostra pelle che sui vestiti. Preferite quindi, se volete proprio indossarli, oro e argento (attenzione all’argento se vi immergete in acque termali, perché annerisce!) o materiali naturali come coralli, pietre dure, vetro o materiali plastici di qualità.

Le situazioni

I gioielli in spiaggia e al mare si perdono. Fate attenzione! Anche un semplice anellino, se cade sulla sabbia, diventa introvabile, per non parlare di fermagli degli orecchini, ciondoli, perline e simili. Anche in acqua, nuotando, anelli e braccialetti possono sfilarsi: vi consiglio quindi di non portare oggetti di grande valore perché potrebbero perdersi irrimediabilmente.

Le quantità

Al mare fa caldo, si suda, c’è la sabbia: al di là di essere chic, cercate anche di essere pratiche! Evitate di addobbarvi troppo per scongiurare antiestetici segni dell’abbronzatura, oltre che per non sentirvi a vostro agio. Se indossate un anello importante, non mettete anche i braccialetti. Se preferite gli orecchini XXL, evitate di mettere anche la collana. L’insieme sarà più fresco e arioso, decisamente più adatto al contesto. Questo vale per la spiaggia, ma non solo. Anche in città equilibrate i vostri gioielli cercando di sceglierne uno che faccia da focus per tutto il look.

Gioielli da mettere in spiaggia: quali indossare

Le collane

Le collane sono l’accessorio più facile da portare in spiaggia: lunghe o corte, in perline o in metallo, più o meno voluminose, sono molto chic portate sia sopra al costume che sopra un abito da mettere anche al bar sul lungomare. Scegliete preferibilmente materiali leggeri e costruzioni sottili che non vi appesantiscano.

I braccialetti

I braccialetti in spiaggia sono bellissimi soprattutto se portati insieme: filo, metallo, perline colorate, conchiglie… magari ciascuno con un significato speciale. L’unica cosa a cui fare attenzione è cercare di spostarli, nei limiti del possibile, lungo i polsi per evitare di lasciare i segni dell’abbronzatura.

Le cavigliere

Se le caviglie sono il vostro punto di forza, le cavigliere sono un accessorio chicchissimo da portare in spiaggia, soprattutto quando si hanno gambe e piedi abbronzati. Il mio suggerimento è di indossarle in metallo, sottili e minute, in modo che siano davvero un piccolissimo ornamento che si vede appena e che da luce alla linea della caviglia.

Le collane a cinturina

Sono uno dei gioielli da spiaggia che piace di più alle fashion blogger e influencer. Non è un gioiello comodissimo, ma ha senza dubbio il suo perché! Soprattutto se l’addome è il vostro punto di forza e volete attirare l’attenzione sull’area dell’ombelico, le collane sottili a cinturina sono un’ottima idea per aggiungere un tocco di luce e illuminare anche il più semplice dei bikini! Ovviamente, potete portarle anche sopra ad un intero in tinta unita super basic, che verrà reso particolare e unico.

Gli anelli

Gli anelli sono un altro gioiello che in spiaggia si usa moltissimo. Al di là della fede nuziale, che in molte di noi portiamo ovviamente dovunque, potete arricchire le vostre mani con anelli di varie dimensioni e forme, sempre ricordando di toglierli in caso di bagno in acqua o di giochi sulla sabbia con i vostri figli, ad esempio, perché potrebbero rovinarsi.