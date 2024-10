Meghan Markle, gli orecchini insanguinati e l’anello di Diana sparito nel nulla

Fonte: Getty Images Meghan Markle alle Fiji: abito bianco di Zimmerman e in blu con pancino in vista

Meghan Markle è al centro di un nuovo scandalo per un paio di orecchini di diamanti che ha indossato nel 2018 durante il viaggio alle Fiji. Si tratta di un regalo di nozze del Principe saudita Mohammed bin Salman che si ritiene sia il mandante dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Ma i pendenti non sono gli unici gioielli della moglie di Harry a preoccupare. Infatti, William è in ansia per l’anello di fidanzamento, realizzato coi diamanti di Diana, che sembra sparito.

Meghan Markle e gli orecchini di diamanti che fanno scandalo

Meghan Markle ha indossato la prima volta gli orecchini insanguinati dal valore di 500mila sterline poco dopo il suo matrimonio con Harry, quando era in viaggio di Stato alle Fiji, pochi giorni dopo che Mohammed bin Salman fu accusato di aver ordinato l’omicidio del giornalista. All’epoca la scelta di Meg non passò inosservata.

Infatti, subito dopo averli sfoggiati, fu chiesto al Palazzo di darne conto. E la risposta che ricevettero i giornalisti fu piuttosto sbrigativa: “Li ha ricevuti in prestito“. All’epoca i media inglesi indagarono sull’origine di quegli orecchini, scoprendo che erano arrivati dal Principe saudita il cui regime era connivente con l’eliminazione di Khashoggi.

Lo staff di Meghan prese le distanze da lei, dichiarando che non sapevano il motivo per cui avesse deciso di indossarli, nonostante sapesse della loro provenienza. Nessuno però degli assistenti della Duchessa del Sussex ebbe il coraggio di farle presente che non era il caso di mostrarsi con quegli orecchini e per giunta durante un banchetto di Stato in cui rappresentava la Monarchia britannica.

Non solo, Lady Markle non si è fatta problemi a indossare gli orecchini di diamanti anche in occasione del 70esimo compleanno di Carlo, pur sapendo della loro discutibile provenienza. Un comportamento, il suo, che ha messo in imbarazzo il Palazzo e che ancora a distanza di anni fa discute.

D’altro canto, la moglie di Harry ha commesso un secondo passo falso con un altro paio di orecchini in oro e diamanti, dal valore di circa 2.342 euro, creato da Dragon’s Den e che si diceva avesse ricevuto in regalo quando era ancora un membro attivo della Famiglia Reale.

Meghan Markle, l’anello di Diana sparito

Ma il portagioie di Meghan non ha finito di destare preoccupazione. William è letteralmente in ansia, perché pare che l’anello di fidanzamento che Harry ha dato alla sua dolce metà, realizzato con i diamanti appartenuti a Diana, sia sparito. Nessuno sa che fine ha fatto da mesi.

Harry aveva fatto realizzare l’anello in base a un suo disegno. Le due pietre di Diana erano state montate accanto a un diamante del Botswana su una fascia d’oro. Due anni dopo il gioiello è stato leggermente modificato.

Meghan ha indossato in svariate occasioni l’anello di fidanzamento, l’ultima lo scorso maggio. Poi più niente. I Sussex hanno spiegato che era in riparazione. Ma a distanza di mesi dell’anello si sono perse le tracce, da qui la preoccupazione di William. Lady Markle è stata anche parecchio criticata, perché “non ha senso che non lo porti con orgoglio”, se davvero non è andato perduto.