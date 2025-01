Meghan Markle avrebbe deciso di modificare il suo anello di fidanzamento, ricevuto in dono da Harry d'Inghilterra. La Duchessa, però, l'avrebbe già fatto in passato

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra si sono fidanzati il 27 novembre 2017 e questo momento indimenticabile è stato suggellato dal dono di un meraviglioso anello di fidanzamento, composto da un grande diamante centrale del Botswana e due pietre preziose appartenute alla compianta Lady Diana, mamma del Principe.

Un gioiello meraviglioso molto apprezzato e fonte d’ispirazione per altri pegni d’amore in tutto il mondo, ma che la Duchessa di Sussex avrebbe deciso di modificare già diverse volte.

Secondo le ultime indiscrezioni, Meghan Markle potrebbe aver variato il design dell’anello ancora una volta negli ultimi tempi.

Meghan Markle, la prima modifica all’anello di fidanzamento

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno celebrato il loro amore nel maggio del 2018 con una cerimonia da favola che ha avuto luogo nella chiesa di St. George a Windsor. La relazione amorosa tra i Duchi di Sussex è sembrata fin da subito una vera e propria favola, suggellata, prima delle nozze, da un anello di fidanzamento che avrebbe il valore di circa £ 120.000.

Fonte: IPA

Il gioiello è composto da un diamante centrale di circa 3 carati con taglio a cuscino e altri due laterali più piccoli e di forma rotonda, che provengono dalla collezione personale di Lady Diana. Anche se il prezioso è stato disegnato direttamente da Harry d’Inghilterra, negli anni sembra che la Duchessa di Sussex abbia voluto cambiare diverse volte il design dello stesso.

Al Trooping the Colour del 2019, infatti, la classica fede in oro giallo dove sono incastonate le pietre preziose dell’anello, sembrava essere molto più sottile dell’originale. Se la fede iniziale era stata creata dal gioielliere di fiducia della Regina Elisabetta II, Cleave & Company, la modifica successiva sarebbe stata confezionata da Lorraine Schwartz. L’orafo avrebbe proceduto, quindi, ad assottigliare l’anello e a creare un giro in oro aggiuntivo.

Lo stesso gioielliere avrebbe creato, in quell’occasione, anche un altro anello che il Principe avrebbe donato a Meghan Markle, con incastonati diamanti nella parte superiore e le pietre porta-fortuna dei Duchi del Sussex e del figlio Archie in quella inferiore: zaffiro, smeraldo, peridoto.

Meghan Markle, le presunte modifiche successive

Sembra che Meghan Markle abbia modificato diverse volte l’anello di fidanzamento ricevuto da Harry d’Inghilterra nel 2017. Dopo il primo cambiamento, avvenuto nel corso del primo anno di nozze. Nel 2022, in occasione degli Invictus Games all’Aia, il gioiello sembrava ulteriormente cambiato con l’aggiunta di altre pietre preziose sotto la montatura di quelle principali, che apparivano più spostate in avanti.

Fonte: IPA

Negli ultimi mesi del 2023 si è vociferato spesso di un possibile divorzio tra i Duchi di Sussex anche perché Meghan Markle sarebbe stata avvistata senza il suo anello di fidanzamento che, in seguito, è tornato al suo anulare sinistro. Di recente, però, nel video promozionale della sua nuova serie Netflix With Love, Meghan il gioiello è sembrato nuovamente cambiato. La meravigliosa pietra centrale con taglio a cuscino, infatti, sembrava avere una forma differente, quella definita a smeraldo e degli angoli arrotondati.

In ogni caso l’anello di fidanzamento di Meghan Markle è uno dei più apprezzati dalle donne di tutto il mondo tanto da essere il prezioso per suggellare una promessa d’amore più cercato al mondo.