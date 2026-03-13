Re Carlo, Meghan Markle in un ospedale pediatrico: il tentativo di ritornare a Corte

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Meghan Markle

Meghan Markle e Harry sembrano perseguire in questi ultimi tempi una strategia per farsi riprendere a Corte da Re Carlo. Approfittando dello scandalo di Andrea, hanno forse intravisto uno spiraglio per recuperare il loro ruolo di prestigio, ovviamente secondo le loro condizioni.

Re Carlo sempre più debole

Il regno di Carlo appare fortemente indebolito dopo l’arresto di Andrea. I tentativi del Palazzo di tornare alla normalità, prendendo le distanze dall’ex Duca di York e dalla sua famiglia, non sono bastati a restituire credibilità all’istituzione monarchica.

Le contestazioni aumentano e anche l’aristocrazia ha fatto un passo indietro dopo che non si è opposta alla riforma promossa dalla Camera dei Comuni che toglie ai nobili il diritto di ereditare un seggio in parlamento.

Re Carlo si trova in una posizione molto precaria e deve stare attento a non commettere altri passi falsi che potrebbero costargli la Corona.

In questo contesto di debolezza, William e Kate Middleton stanno facendo fronte comune con il Sovrano e si sono messi al suo servizio per ridare lustro alla Corona. Nel frattempo, oltreoceano, un’altra coppia sta lavorando per riallacciare i rapporti col Re e sfruttarne i privilegi. Si tratta di Harry e Meghan Markle.

Re Carlo, la strategia di Harry e Meghan Markle

I Duchi del Sussex negli ultimi tempi si sono mostrati più spesso in pubblico, impegnati in missioni umanitarie. Recentemente sono andati in visita Giordania, prima che scoppiasse il conflitto. E il prossimo mese si recheranno in Australia.

Harry e Meghan sono tornati a fare in parte quello che facevano quando erano al servizio della Corona britannica, dopo che i loro altri progetti professionali si sono dimostrati quasi fallimentari. Anche Netflix ha abbandonato la partnership con il brand fondato da Lady Markle.

La soluzione per non perdere visibilità e privilegi è quella di riallacciare i rapporti con la Monarchia, ma senza farsi troppo coinvolgere.

Meghan Markle in visita in un ospedale pediatrico

Nel frattempo, Meghan si atteggia a Duchessa, tanto da presentarsi a sorpresa in un ospedale pediatrico di Los Angeles. La moglie di Harry sembra voglia seguire le orme di Lady Diana che andava a visitare i bambini malati e li abbracciava.

Così, Meg prima ha dipinto coi piccoli pazienti ricoverati e poi ha fatto un giro tra i bambini allettati che non possono alzarsi.

La visita di Lady Markle è stata documentata con una serie di foto pubblicata sul profilo Instagram dell’ospedale. Da Duchessa del Sussex indossa un blazer nocciola, abbinato a una t-shirt e a dei pantaloni bianchi. Per proteggere i piccoli pazienti da eventuali infezioni, Meghan si è coperta naso e bocca con una mascherina nera.

Le foto sono accompagnate da questo commento: “Oggi abbiamo avuto l’onore di dare il benvenuto a Los Angeles a Meghan. La Duchessa di Sussex ha visitato l’Oasi Creativa del CHLA, dove ha trascorso del tempo dipingendo insieme ai nostri incredibili pazienti. 🎨 ✨ Questi momenti speciali ci ricordano quanto potente possa essere la creatività nel promuovere gioia, connessione e guarigione.

La visita di Meghan fa parte di #MakeMarchMatter, la nostra campagna di raccolta fondi che dura un mese e sostiene le cure salvavita, la ricerca e l’innovazione che si svolgono ogni giorno al CHLA. Da 125 anni, il CHLA è un faro di speranza e guarigione”.

Meghan presta il suo nome per una raccolta fondi benefica che dà prestigio anche alla sua persona e la rende più gradita anche al Palazzo. Sempre meglio che svendersi come ospite speciale a una cena esclusiva tra amiche.