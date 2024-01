Meghan Markle finisce nella gogna per il presunto regalo degli orecchini in diamanti. Ma arriva la confessione

Meghan Markle è di nuovo al centro delle polemiche per un paio di orecchini in oro e diamanti, del valore di 2000 sterline, circa 2.342 euro, creati da Dragon’s Den, che si pensava avesse accettato come regalo quando era un membro attivo della Famiglia Reale britannica. Ma sono intervenuti i fondatori del brand per spiegare come stanno le cose.

Meghan Markle, gli orecchini dello scandalo

L’ennesimo scandalo che stava per travolgere Meghan Markle nasce dal fatto che i membri della Famiglia Reale non possono in alcun modo ricevere regali, soprattutto se provenienti da brand, in particolare per fini commerciali. La Corona non può fare preferenze e non può cedere a eventuali favoritismi che tra l’altro potrebbero trasformarsi in pressioni insane.

La Famiglia Reale infatti ha una grandissima influenza sulla società e deve essere un modello per i sudditi. Ecco dunque perché deve restare in una posizione neutrale e non deve legarsi in alcun modo a operazioni commerciali. Tra l’altro, basti pensare che quando personalità come Kate Middleton o la stessa Meghan Markle indossano qualcosa, le vendite per quel brand vanno alle stelle.

Motivo per cui il sospetto che Meghan avesse accettato in regalo quegli orecchi da Dragon’s Den stava già suscitando indignazione. Sono dovuti intervenire pubblicamente i fondato del marchio, Kimai Sidney Neuhaus e Jessica Warch, per scagionare Lady Markle e nel contempo togliere loro stessi da un affaire che stava diventando imbarazzante.

Esiste una spiegazione semplicissima: Meghan Markle si è comprata coi suoi soldi (o quelli di Harry, poco importa) gli orecchini che indossò il 10 gennaio 2019, durante una visita allo Smart Works. Perché decise di acquistare quei preziosi? Come ne è venuta a conoscenza? Anche a queste domande hanno risposto i creatori di Dragon’s Den. Hanno inviato delle mail alla Duchessa del Sussex, come ad altri potenziali clienti, per presentare il loro prodotti. La moglie di Harry li ha trovati molto belli e abbordabili nel prezzo, così ha deciso di prenderseli e fine della storia.

Dopo che Meghan li sfoggiò nel famoso incontro di lavoro, le vendite schizzarono. “Due mesi dopo aver investito i nostri soldi nel brand, abbiamo fatto indossare a Meghan Markle i nostri capi, il che ci ha permesso di aumentare le entrate in modo significativo, e da lì abbiamo raccolto 1,2 milioni di dollari“, hanno spiegato Kimai Sidney Neuhaus e Jessica Warch. Pubblicità a costo zero, visto che sono bastate delle semplici mail per convincere Meg a fare il suo acquisto. In seguito, la Duchessa ha investito ben 250mila sterline nel loro brand.

Harry difende Meghan Markle

Sui regali ricevuti da Meghan circolavano già parecchie voci in passato, tanto che anche Harry ha voluto difendere la moglie, precisando nella sua autobiografia Spare, che tutti i doni arrivati per Lady Markle, da profumi a vestiti e gioielli, sono stati ridistribuiti ai loro assistenti. Meghan non si è mai tenuta nulla per sé.