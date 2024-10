Bacche autunnali, quali scegliere e come abbinarle nelle composizioni

Fonte: iStock Composizioni autunnali con le bacche

Il verde si trasforma in oro e compie una piccola magia di tonalità calde ed emozioni contrastanti: se c’è chi è felice per la fine dell’estate, c’è anche chi prova nei confronti dell’autunno una forte malinconia. A cui possiamo ovviare celebrando la bellezza di questa stagione che di decadente non ha – proprio – nulla: i suoi colori sono sgargianti, i riflessi sono caldi e le grandi protagoniste del giardino sono proprio le bacche. Con cui possiamo creare delle composizioni autunnali magnifiche: vediamo quali bacche autunnali usare.

Quali sono le bacche autunnali

In autunno, è difficile resistere alla tentazione di non raccogliere le bacche per creare delle splendide composizioni. Abbiamo già visto quali sono i fiori autunnali da usare per arredare casa, ma è il momento di concentrarsi sulle bacche: chi non si è mai soffermato a osservare le siepi di Piracanta (che, però, è velenosa per i nostri pelosi)? O magari il Sinforicarpo, con le bacche tonde e bianche, così simili a fiocchi di neve o fili di perle con cui realizzare i contrasti delle proprie composizioni?

Ottobre è il mese per eccellenza in cui le bacche iniziano a brillare contro il sole: illuminano gli spazi verdi, prima del lungo inverno, quel tocco di colore che fa sognare. Un piccolo tip: non facciamoci conquistare solo dalla bellezza delle bacche, perché prima di tutto dobbiamo considerare il loro livello di tossicità, sia per noi esseri umani quanto per i nostri amici pelosi.

Callicarpa

Una pianta meravigliosa con specie di origine nordamericana, cinese o giapponese: quest’ultime in particolare hanno conquistato i giardini europei. Nei tempi passati, è stata importata in Inghilterra proprio per la sua bellezza in autunno: le bacche si presentano come grappoli viola, iridescenti e lucenti, che persistono persino in inverno, dopo che le foglie sono cadute. Quando in inverno i giardini risultati spenti, ecco che la Callicarpa riesce a colorare il panorama. E le nostre composizioni autunnali, ovviamente. Tra l’altro, contrariamente alla Piracanta, che è tanto bella quanto velenosa, la Callicarpa non lo è affatto.

Cotoneaster

Questa bacca è semplicemente splendida: la varietà Cotoneaster Cornubia è sempreverde, e i grappoli di frutti rossi adornano i rami all’arrivo dell’inverno. Autentiche gemme autunnali, possono essere usate per le composizioni, ma dobbiamo assolutamente prestare attenzione a non ingerirle: possono causare mal di pancia a noi esseri umani e sono velenose per i nostri amici pelosi.

Nandina domestica

La Nandina domestica appartiene alla famiglia delle Berberidaceae ed è originaria dell’Asia: piuttosto scelta in virtù della sua bellezza, poiché è in grado di risvegliare qualsiasi giardino, possiamo creare delle composizioni con le sue bacche sferiche, di colore giallo, che poi si trasformano in rosso intenso quando arriva l’inverno. Le bacche di questa pianta rimangono sulla pianta fino alla primavera. Attenzione, però, ancora una volta alla tossicità: possono essere pericolose per gatti e cani.

Ginepro

Tra le bacche più belle di colore viola-bluastro (ma anche nero) troviamo il ginepro, che ha sempre portato un tocco di unicità a ogni giardino. Facile da coltivare, le bacche di ginepro sono tuttavia ideali per arricchire le composizioni: spiccano grazie al contrasto.

Skimmia

Le Skimmie sono arbusti sempreverdi che in inverno conquistano per la bellezza dei grappoli di bacche rosse fortemente decorativi, non solo in pieno autunno, ma anche in inverno, quando il rosso è il colore protagonista delle nostre case per le festività natalizie.

Cinorrodi

Di solito osserviamo le rose, ma mai le bacche: le cinorrodi talvolta possono presentarsi di colore verde, arancione, rosso, o persino nero o blu, in base alle condizioni, e cambiano anche dimensioni e forma. Vengono sfruttate perlopiù per le composizioni autunnali e invernali: la bacca della rosa canina o della rosa selvatica è velenosa per i semi pelosi al suo interno, ovvero gli acheni.

Viburno

Alcuni Viburni producono delle bacche: in particolare, il Viburnum Tinus è perfetto per chi vuole adornare il giardino o chi desidera semplicemente creare una composizione autunnale con le bacche blu. Anche il Viburnum dentatum produce delle bacche blu di una forte sfumatura metallica, ed è impossibile non rimanerne affascinati.

Come creare composizioni con le bacche autunnali: abbinamenti

La nostra casa si colora d’autunno: è il momento di portare un pizzico delle tonalità più belle di questa stagione in casa nostra. E, dopo aver creato delle composizioni per centrotavola con le zucche, passiamo alle bacche: i nostri consigli, step by step.

Scegliere gli abbinamenti

Il primo step prevede necessariamente la scelta delle bacche più belle e facili da reperire in autunno, soprattutto se non abbiamo a disposizione il nostro giardino personale. Vi abbiamo detto quali sono alcune delle bacche autunnali, ma non dimenticate mai di valutare la tossicità nel caso in cui fosse ingerita da noi umani o i nostri animali. Per quanto riguarda gli abbinamenti, optiamo per bacche rosse e foglie dorate, bacche viola e fiori secchi, bacche arancione e zucche, bacche bianche e rami di betulla, o bacche miste per un effetto nature (come un mix di bacche rosse, arancioni e viola, tra cui piracanta, callicarpa e sorbo).

Preparare la base della composizione

Cosa ci occorre per le composizioni? Abbiamo bisogno di pochi strumenti, come forbici da giardinaggio per tagliare i rami delle bacche e guanti per proteggere le mani. Dobbiamo poi preparare la base: la spugna da fiorista è utile per vasi e cestini in legno, ideali per trasmettere ulteriormente quell’effetto rustico in casa. Tagliamo i rami delle bacche di varie lunghezze, così da creare movimento e profondità alla composizione.

Materiali ed elementi autunnali

Possiamo anche valutare di rimuovere le bacche dai rami, usando sempre degli appositi guanti, per arricchire ulteriormente la composizione. A tal proposito, disporre con armonia è la regola principale da seguire: possono occorrere foglie secche di varie dimensioni, fiori secchi o freschi per dare maggiore bellezza, o ancora dei rametti di erbe secche, tra cui lavanda o salvia per un profumo delicato. Per chi non rinuncia al tocco autunnale per eccellenza, anche le zucche decorative possono trasformare il nostro salotto o la sala da pranzo.

Centrotavola, composizioni e ghirlande

In questo caso usiamo un un cestino da riempire con bacche, rametti e una zucca, oppure possiamo puntare su una composizione verticale, come un vaso alto trasparente, da riempire con rami lunghi e bacche. Volendo, è sempre possibile creare delle splendide ghirlande da appendere alla porta con rametti, bacche, foglie e fiori autunnali: un tripudio d’autunno per colorare le nostre case.