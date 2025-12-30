L'alleato per le pulizie domestiche di cui abbiamo bisogno è proprio questo robot che ora possiamo comprare con uno sconto folle

Amazon Robot che aspira e lava di Lefant

Lava, aspira ed esegue la mappatura personalizzata: per chi vuole iniziare l’anno con il piede giusto (per tutto quello che concerne le pulizie domestiche) l’acquisto furbo è il robot M2S di Lefant.

Infatti, è senza ombra di dubbio l’alleato di cui abbiamo bisogno per avere una casa pulita, ordinata e senza muovere un dito. Tanto più che ora lo possiamo acquistare a un prezzo davvero incredibile, grazie a uno sconto che ammonta al 70 % su quello più basso degli ultimi 30 giorni. Tutto quello che c’è da sapere.

Perché il robot per pulire è l’acquisto furbo da fare adesso

Immaginiamoci di starcene comodamente sedute, mentre un robot si occupa della pulizia dei nostri pavimenti e lo fa in maniera efficace e perfetta. È quello che può accadere se acquistiamo il M2S di Lefant, un piccolo elettrodomestico molto utile.

A partire dal fatto che aspira in maniera potente e intelligente, basti sapere che, quando rileva la presenza di tappeti va ad aumentare in maniera automatica l’aspirazione portandola al livello massimo.

Ma questo è solo uno dei tanti dettagli che lo rendono top; infatti, è un elettrodomestico 2 in 1 in quanto non solo aspira ma lava anche i pavimenti. Per quanto riguarda l’aspirazione va sottolineato che ha tre livelli e che il contenitore per la polvere ha una capacità di 150 ml. Il flusso d’acqua del lavaggio, invce, ha tre livelli, mentre il serbatoio ne contiene 300 ml.

Tra gli altri dettagli super top c’è la navigazione DToF: nel dettaglio va a creare e salvare in maniera automatica fino a tre mappe e quando si muove lo fa pianificando il percorso in maniera furba. Inoltre riconosce gli ostacoli e lo fa in maniera precisa, anche se in assenza di luce. Se tutto questo non bastasse riesce anche a rilevare gli ostacoli con un raggio d’azione di 190 gradi, andando a rallentare quando si trova a 10 centimetri di distanza da loro e gira per evitarli a 4 centimetri.

Un altro aspetto molto smart di questo robot sta nel fatto che quando arriva alla fine della pulizia va da solo nella stazione di ricarica, ma fa lo stesso anche se non è abbastanza la carica per poi ripartire esattamente dal punto in cui si era interrotto.

Ora può essere nostro con uno sconto mai visto.

Cosa arriva se ordiniamo M2S di Lefant

Se ordiniamo M2S di Lefant arrivano tantissimi accessori utili. Oltre al robot, il serbatoio dell’acqua, la base di ricarica, l’adattatore, la spazzola per la pulizia, il supporto per il mocio, le spazzole laterali, il mocio lavabile, quello monouso, il filtro hepa e il manuale utente.

Il robot si può controllare con Google Home, oppure con Alexa e – grazie alla apposita app Lefant – si possono personalizzare i tempi di pulizia e le zone da pulire.

Infine le sue dimensioni sono abbastanza compatte: il diametro è di 32 centimetri e questo ci consente di raggiungere senza troppi problemi anche le zone sotto i divani e i mobili, per una pulizia efficace ed efficiente.

