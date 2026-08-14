Andrea Delogu, la fuga d’amore in Cina con Alessandro Marziali

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Andrea Delogu

Fuga d’amore in Asia per Andrea Delogu, che dopo la vacanza in Puglia ha deciso di volare in Cina con il compagno Alessandro Marziali. Su Instagram la conduttrice ha documentato il suo viaggio tra Pechino, Shangai e altre città alla scoperta dell’anima del paese.

Andrea Delogu, la vacanza in Cina col compagno Alessandro Marziali

A fine luglio aveva trascorso 4 giorni in Puglia, fatti di balletti in riva al mare, risate, pranzi abbondanti e tanto relax. Poco dopo Andrea Delogu è volata in Cina, sempre in compagnia di Alessandro Marziali, il manager (riservatissimo) che dalla fine del 2025 è al suo fianco.

La conduttrice ha documentato su Instagram le varie tappe del suo viaggio in Asia, dove ha visitato le principali città: da Shangai a Pechino, una vacanza fatta di scatti in abiti tipici, visite ai templi antichi, pranzi con piatti locali, e tante foto di coppia.

In ogni post fanno poi capolino i commenti dell’amica Ema Stokholma, che scrive ironica: “Amo ma stai mangiando? Sono preoccupata che non mangi abbastanza”, a corredo di foto di piatti di carne, riso, pollo, immortalati da Andrea. A Zhangjiajie la conduttrice e il compagno si sono lasciati incantare dai paesaggi incredibili, tra gite sui monti, escursioni tra le grotte e tanti animali. “Sono stanca solo a guardare il viaggio, mi faccio una pennichella”, il commento puntuale di Ema Stokholma.

Per la sua vacanza in Cina Andrea Delogu ha scelto la comodità: outfit pratici per girare tra le città in tranquillità, tra short, canotte, t-shirt e sneakers. Ovviamente non mancano gli scatti in abiti tipici, che si possono noleggiare in loco per concedersi qualche foto per passeggiare tra i templi tipici.

L’amore (riservato) con Alessandro Marziali

È innegabile che Andrea Delogu abbia ritrovato il sorriso e la serenità: tutto merito del suo nuovo compagno, Alessandro Marziali, che le sta accanto dalla fine dello scorso anno. Classe 1998, originario di Ancona, è un manager che si occupa di marketing ed è lontano dal mondo dello spettacolo. Un profilo defilato, il suo, che si vede anche nella scelta di mantenere privato il proprio account Instagram.

La conduttrice ha deciso di vivere la relazione nel massimo riserbo, concedendo al pubblico soltanto alcuni dettagli della sua storia con il manager, come quando ha pubblicato il primo selfie di coppia, con il quale ha confermato una relazione di cui già si vociferava da un po’.

I due avrebbero iniziato a frequentarsi in gran segreto quando ancora si vociferava di un flirt fra Andrea Delogu e Nikita Perotti, suo insegnante di ballo a Ballando con le Stelle. “Mi ha invitata fuori e mentre eravamo a tavola abbiamo giocato a scacchi. Ho capito che era una persona capace di ascoltare, anche idee un po’ fuori dal comune”, ha raccontato qualche tempo fa riguardo il loro primo incontro.

Marziali è arrivato in un momento delicato per la conduttrice, dopo l’addio a Luigi Bruno, modello e suo ex fidanzato con cui aveva sedici anni di differenza d’età: “Per me è cominciata una vita nuova, e in questa nuova vita ho incontrato lui. È un rapporto che mi sta dando molto e con cui voglio andare cauta. È una persona a cui tengo molto”.