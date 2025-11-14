IPA Andrea Giambruno

Primo bacio in pubblico per Andrea Giambruno e Federica Bianco: la loro storia d’amore procede ormai da un po’ di tempo. Ma per mesi se n’è parlato con discrezione: del resto, lui è pur sempre il primo ex First Gentleman d’Italia. Dopo la relazione chiusa con Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio, Giambruno ha iniziato a frequentare Federica Bianco. E con il primo bacio “paparazzato” l’amore è anche ufficiale e procede a gonfie vele.

Andrea Giambruno e Federica Bianco, primo bacio in pubblico

Con un servizio esclusivo, il settimanale Gente ha sorpreso Andrea Giambruno e Federica Bianco scambiarsi un bacio in pubblico. Tra l’ex First Gentleman d’Italia e Federica Bianco la storia procede: nonostante un piccolo “intoppo”, quella litigata furiosa proprio in un bar in centro a Roma, alla fine la coppia è più unita che mai. Ma c’è di più.

Questo è il primo gesto affettuoso in pubblico per la coppia, che per mesi ha cercato di mantenere la massima discrezione. Nel mese di ottobre, tuttavia, è accaduto qualcosa di peculiare: Federica Bianco aveva pubblicato sui social delle foto con Andrea Giambruno, con in sottofondo All my love. Il post è stato successivamente rimosso (poche ore dopo), come notato da Lettera43. Ad aggiungere un’aura di mistero alla questione è stato proprio Gente, soprattutto prendendo in considerazione la riservatezza anche di Giorgia Meloni: “La compagna di Giambruno avrà ricevuto pressione da qualcuno?”.

Andrea Giambruno e Federica Bianco, la storia d’amore

Le prime foto risalgono all’estate del 2024: si parlava di un flirt. Poi la presunta crisi, la lite in pubblico e infine il ritorno, ma vissuto decisamente lontano dalle luci dei riflettori. Si sono continuati a frequentare senza troppo clamore mediatico, e molti hanno provato a raccontare la loro quotidianità, fatta di incontri fugaci, di nascosto dai paparazzi. Con il primo bacio in pubblico, nonostante il mistero delle foto cancellate sui social, la relazione è destinata a diventare ufficiale.

Anche Dagospia aveva raccontato i loro primi incontri: “Quel che è certo è che Giambruno è rimasto a lungo in Puglia: ad agosto, dopo una vacanza di 10 giorni insieme alla ex compagna, Giorgia Meloni, e alla figlia Ginevra, alla masseria Beneficio, ha prolungato le sue ferie ed è stato costretto per settimane a fare avanti e indietro con la sua Porsche verso Tivoli, dove vive la bella salentina. Un pendolarismo faticoso, ma cosa non si fa per amore?”.

Federica Bianco, beauty coach, è l’ex di Andrea Crippa, ex vice di Matteo Salvini (fino al 2025). Giambruno invece ha avuto una relazione lunga circa 10 anni con Giorgia Meloni, dal quale è nata l’amatissima figlia Ginevra, nel 2016. Dal 2014 al 2023, non si sono mai separati, fino a quando i fuorionda di Striscia la Notizia non hanno rotto l’idillio. Lo scandalo ha avuto ripercussioni private e professionali per Giambruno: il Presidente del Consiglio ha annunciato la fine del loro amore pochi giorno dopo. “Sono stato leggero e ne sto pagando le spese”, aveva ammesso in televisione, chiedendo scusa a tutte le persone coinvolte nello scandalo.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!