Andrea Giambruno, continua l’amore con Federica Bianco (ma con discrezione)

Fonte: Ansa Andrea Giambruno

L’amore procede a gonfie vele tra Andrea Giambruno e Federica Bianco, ma con discrezione e senza dare nell’occhio. Per quanto non ci sia ormai alcun motivo per “nascondersi”, la storia è vissuta lontana dalle luci dei riflettori, e non è difficile intuire perché. Lui, l’ex di Giorgia Meloni; lei, l’ex compagna del vice di Matteo Salvini, ovvero Andrea Crippa. Dopo le voci legate alla loro relazione, circolate l’estate scorsa, poi un’improvvisa rottura che, alla fine, si è risolta per il meglio.

Andrea Giambruno e Federica Bianco, un amore vissuto lontano dalle luci dei riflettori

I primi scatti insieme nell’estate del 2024, poi il silenzio squarciato da una presunta crisi e una lite avvenuta in pubblico: oggi, quell’aspra lite è solo un ricordo, e l’amore procede spedito senza intoppi. Stiamo parlando di Andrea Giambruno e Federica Bianco, come raccontato da Chi: ormai, da quasi un anno la frequentazione continua, ed è entrata a pieno titolo nella quotidianità della coppia.

Dopo il terremoto mediatico seguito ai famosi fuorionda di Striscia la Notizia, Andrea Giambruno ha dovuto, passo dopo passo, rimettere insieme i pezzi della sua vita. E ha affrontato anche pubblicamente la cosa, quando è stato ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio: lì ha chiesto scusa alla sua famiglia, ammettendo di aver provato imbarazzo. E forse, proprio in virtù di quanto successo in passato, Giambruno ha scelto la via della discrezione. Perché anche una parola di troppo può far rumore e riecheggiare all’infinito. Nessuna ostentazione, nessun clamore: solo il desiderio, forse, di ripartire con più consapevolezza.

Giambruno dopo i fuorionda e la separazione da Giorgia Meloni

La vita di Andrea Giambruno si è sgretolata in una notte: 12 ore dopo il servizio di Striscia, nulla è stato più uguale a prima. E possiamo di certo dire che ha pagato un caro prezzo: la conduzione di Diario del Giorno, per esempio, ma anche la parola “fine” della storia con Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio. Era il 2023, e solo pochi giorni prima aveva parlato di matrimonio, quelle nozze mai celebrate. Era il servizio di Chi, e c’è di più. Perché è stato proprio quel servizio a scatenare quello che è venuto dopo.

“Quando ho visto lui sulla copertina di Chi, in un campo di grano ho deciso che era il momento della macina“. Una dichiarazione di Antonio Ricci, che all’epoca aveva spiegato tempi e modi di quei famosi fuorionda. “Sono stati presi a giugno e io li ho visti a fine settembre, quando è cominciata Striscia. Perché non li ho pubblicati subito? Perché ho detto ‘questo signore potrebbe dare ancora delle gioie’. Ma non lo ha fatto. Nel secondo fuorionda c’è una che lo avverte di stare attento a Striscia e da lì in poi potrebbe aver deciso di fare molta attenzione”. Dopo, tutto è cambiato, per sempre, e di tempo ce n’è voluto prima di riprendere in mano le fila della sua vita. Oggi è felice al fianco di Federica Bianco, secondo le indiscrezioni raccontate dal magazine: un nuovo capitolo della sua esistenza, lontano dalle luci accecanti dei riflettori e con una ritrovata discrezione.