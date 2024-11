Sarebbe finita tra Andrea Giambruno e Federica Bianco: lei sarebbe tornata con il suo ex, Andrea Crippa. I dettagli della lite in pubblico

Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, avrebbe avuto un flirt estivo con Federica Bianco, che, però, sarebbe già tramontato, e non nel modo più idilliaco possibile. Una relazione finita non è mai facile da digerire, certo, ma quando poi l’ex torna con l’ex… allora sì che siamo di fronte a una scena da romanzo. Ed è quello che sarebbe successo a Giambruno, ma procediamo per punti.

Andrea Giambruno e Federica Bianco, è finita la liaison estiva

Ne è passato di tempo da quando Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha lasciato Andrea Giambruno pubblicamente dopo il fuorionda pubblicato da Striscia la Notizia. Ma ora Giambruno è stato nuovamente messo all’angolo dal suo flirt estivo, di cui sarebbe innamorato: a farlo sapere con un retroscena è Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino. Federica Bianco sarebbe la donna con cui avrebbe avuto un flirt in estate, la cui identità è stata svelata da Lettera43.

L’estate del 2024 è stata a dir poco ricca di passione per Giambruno e Bianco: a sorprenderli insieme è stata La Repubblica, ma, dopo quelle foto, nessun altro scatto è stato condiviso in seguito. Fino a settembre, a Roma, sarebbero stati insieme: poi, però, l’idillio si sarebbe spezzato e la Bianco avrebbe ripreso la frequentazione con il suo ex Andrea Crippa, il vicesegretario della Lega.

Il litigio in pubblico

Federica Bianco, originaria di San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, avrebbe trascorso l’estate insieme ad Andrea Giambruno: lo scatto insieme condiviso da La Repubblica risale al 29 luglio, ma gli incontri non si sono limitati a quell’occasione. “Quel che è certo è che Giambruno è rimasto a lungo in Puglia: ad agosto, dopo una vacanza di 10 giorni insieme alla ex compagna, Giorgia Meloni, e alla figlia Ginevra, alla masseria Beneficio, ha prolungato le sue ferie”. Dagospia, dunque, ha offerto il quadro della situazione: dopo quei giorni felici insieme alla ex e all’amatissima figlia, Giambruno sarebbe rimasto nel Salento, proprio per stare vicino a Federica Bianco, che è stata legata in passato ad Andrea Crippa.

La frequentazione è iniziata in Puglia, per poi rivedersi a Roma e Tivoli, senza mai perdersi di vista, almeno fino al mese di settembre. “Il povero Giambruno è stato costretto per settimane a fare avanti e indietro con la sua Porsche verso Tivoli, dove vive la bella salentina. Un pendolarismo faticoso, ma cosa non si fa per amore?”. Tuttavia, Crippa, che ha avuto un flirt con Anna Falchi, sarebbe tornato nella vita di Federica Bianco. “Si sono riavvicinati”, ha fatto sapere Dagospia. Lasciando solo, in breve, proprio Giambruno.

Il presunto riavvicinamento con ritorno di fiamma tra Andrea Crippa e Federica Bianco non sarebbe stato accolto con gioia da Giambruno, che secondo le indiscrezioni sarebbe, per l’appunto, innamorato. Ed ecco che avrebbero litigato in pubblico a Roma, in modo anche piuttosto acceso. “Qualche giorno fa pare che ci sia stato un aspro battibecco tra Giambruno e la Bianco a Salotto 42, locale trendy a Piazza di Pietra a Roma”. In tutto ciò, la Meloni non ha fatto un plissé, naturalmente.