Giorgia Meloni e Andrea Giambruno al saggio della figlia: è gelo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Fra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è gelo al saggio della figlia Ginevra. I due ex si sono infatti incontrati a Roma, all’Auditorium del Massimo, per assistere all’esibizione della piccola.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, è gelo

La Presidente del Consiglio e il giornalisti, reduci dalla separazione, si sono nuovamente incontrati in occasione del saggio di Ginevra. La piccola, frutto del loro amore, si è esibita fra passi di danza e coreografie, per la gioia di mamma e papà.

Un momento importante per tutta la famiglia a cui Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non sono voluti mancare. Assenti, comunque, i contatti fra i due ex, che si sono scambiati solo pochissime parole.

Negli scatti dell’incontro, pubblicati dal settimanale Oggi, Giorgia Meloni sfoggia occhiali da sole scuri, mentre a distanza si trova Giambruno. Presenti al saggio di Ginevra anche Arianna, sorella di Giorgia Meloni, con l’ex compagno, Francesco Lollobrigida. Non potevano mancare poi Patrizia Scurti, la segretaria particolare della premier, e Ginevra, la tata di Ginevra a cui la piccola è legatissima.

Dopo lo scandalo dei fuori onda di Striscia la Notizia e l’addio, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono riappacificati per amore della figlia Ginevra. La premier è single, mentre il giornalista ha ritrovato l’amore con Federica Bianco, che ha già presentato in famiglia.

La storia d’amore (finita) fra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Un amore, quello fra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, nato nel 2014, quando lui lavorava a Quinta Colonna, programma Mediaset, mentre lei era ospite nella trasmissione.

Complice lo spuntino con una banana, fatto da Giorgia, era scattato il colpo di fulmine. “Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana – racconterà lui tempo dopo -. Non so dire, i nostri occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo”.

Poi la nascita di Ginevra, nel 2016, e una storia d’amore che sembrava una favola. Sino ai fuori onda svelati da Striscia la Notizia che avevano messo in imbarazzo il giornalista e avevano spinto la Meloni a svelare la fine della loro relazione.

Dopo un lungo silenzio, Andrea Giambruno aveva deciso di dire la sua in un’intervista a Dritto e Rovescio. “Chiedo scusa alla mia famiglia che avrei dovuto tutelare in maniera diversa – aveva confessato il giornalista, parlando di quanto accaduto -. Io in quanto uomo di casa, padre, avrei dovuto tutelare”.

“C’è una donna – aveva aggiunto – che avrei dovuto proteggere in un determinato contesto e non ho protetto e di questo me ne scuso e me ne scuso pubblicamente. Sto parlando di una spetto familiare generico, io penso che fosse mio dovere proteggerlo e non l’ho fatto. Per questo sto pagando quotidianamente, forse anche in maniera eccessiva però è giusto chiedere scusa, avrei dovuto essere più attento e proteggere la mia famiglia e io non l’ho fatto”.

Più lapidaria Giorgia Meloni, che qualche tempo fa, parlando dell’ex, aveva parlato di buoni rapporti. “Io e Andrea, che rimane il padre migliore che potessi desiderare per mia figlia, abbiamo mantenuto un bel rapporto”, aveva detto.