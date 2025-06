IPA Giorgia Meloni

Il 16 al 17 giugno 2025 ha avuto luogo a Kananaskis in Canada il G7 e, tra i diversi capi di stato che hanno preso parte all’importante meeting internazionale, c’era ovviamente anche il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. La premier ha mostrato le sue capacità diplomatiche durante le due giornate d’incontri ma ha anche svelato il suo lato più privato, da mamma amorevole, con un tenero post condiviso sul suo canale Instagram ufficiale.

Nel contenuto digitale si vede Giorgia Meloni nell’atto d’abbracciare la figlia Ginevra, avuta dalla relazione con il giornalista Andrea Giambruno. La premier ha deciso di portare con sé in Canada la piccola di casa e ha utilizzato il suo canale social ufficiale per inviarle una dolce dedica.

Giorgia Meloni, la dedica per Ginevra

Giorgia Meloni è stata una delle protagoniste dell’ultimo G7, appena concluso. La premier è volata in Canada con la delegazione italiana ma, accanto a sé, ha voluto anche un ospite davvero molto speciale. Si tratta della figlia Ginevra che è apparsa al suo fianco, già nel momento dello sbarco dall’aereo in terra canadese.

La piccola di casa è stata presente anche alla prima visita ufficiale della politica italiana nel paese straniero, incontrando, insieme alla mamma, due nativi americani. In seguito Giorgia Meloni è stata impegnata in diversi colloqui con i capi di stato stranieri ma, ovviamente, la figlia Ginevra è stata sempre presente nei suoi pensieri, come raccontato dalla stessa premier con un dolce post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale.

La prima donna italiana ha condiviso una foto di sé, mentre abbraccia la piccola Ginevra, accompagnando lo scatto digitale con una dolce dedica: “La mia forza più grande. Ovunque. Sempre”. Nel ritratto la piccola di casa si trova di spalle, mentre si stringe alla mamma e siede sulle sue gambe, indossando un maglioncino traforato rosso e un jeans bianco. Anche Giorgia Meloni, dal canto suo, affonda il volto nel collo della figlia, tenendola vicino a lei con le sue mani.

Giorgia Meloni e la maternità

Giorgia Meloni è diventata mamma della piccola Ginevra nel 2016, dopo due anni di relazione con Andrea Giambruno. Da allora la premier ha dovuto conciliare gli impegni sempre più pressanti da premier con quelli da mamma e, in un’intervista concessa al podcast di Diletta Leotta, la politica italiana ha svelato di avere una tata fidata che la aiuta fin dal primo giorno, ma non solo: “A lei mi affido moltissimo. Poi c’è il padre, mia mamma (gli altri nonni sono a Milano) e tante mamme della classe. Ho trovato in loro tanta solidarietà. Non è questione di adesione politica ma tante di loro mi danno una mano e vedo che si aiutano a vicenda”.

Giorgia Meloni ha aggiunto che sente spesso dei sensi di colpa per il tempo che sottrae alla figlia e che, a volte, si lascia andare a troppi Si per colmare il vuoto delle sue assenze.

La premier ha spiegato anche perché a volte Ginevra partecipa ai suoi viaggi di lavoro, come quello recente in Canada: “Ci devo essere io. Se le tolgo il dormire insieme, la prende come una cattiveria. Tutte le volte che posso, dunque, la porto con me, per stare insieme. All’estero provo a spiegarle meglio cosa fa la mamma. Provo a dirle quanto è importante il lavoro che svolgo e spero che possa non farmi detestare in futuro. Le amiche mi dicono che lo capirà. Speriamo”.