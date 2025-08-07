Giorgia Meloni come Michelle Hunziker: al concerto K-Pop per la figlia Ginevra

Giorgia Meloni ha assistito al concerto milanese delle BlackPink insieme alla piccola Ginevra: presente anche Michelle Hunziker con Sole e Celeste

Una premier tra i fan del K‑Pop. Giorgia Meloni era all’Ippodromo La Maura di Milano per assistere al concerto delle Blackpink, una delle band sudcoreane più amate al mondo.

La presidente del Consiglio era lì per accompagnare la figlia Ginevra. Un momento familiare che non è passato inosservato durante un evento che ha richiamato migliaia di fan e diversi volti noti.

Tra questi, anche Michelle Hunziker, presente al concerto accanto alle figlie Aurora e Sole. Due mamme molto diverse, ma unite dalla stessa missione: vivere una serata speciale con le proprie figlie, sulle note di una cultura pop globale che conquista tutte le generazioni, anche le famiglie italiane.

Giorgia Meloni al concerto delle BlackPink con Ginevra

