Giorgia Meloni come Michelle Hunziker: al concerto K-Pop per la figlia Ginevra

La presidente del Consiglio era lì per accompagnare la figlia Ginevra . Un momento familiare che non è passato inosservato durante un evento che ha richiamato migliaia di fan e diversi volti noti.

Look in rosa e nero – i colori simbolo delle Blackpink – e nessun evento ufficiale in agenda. Giorgia Meloni ha partecipato al concerto milanese della celebre band K‑Pop in compagnia della figlia Ginevra, 8 anni, figlia nata dall'amore con Andrea Giambruno e grande fan del gruppo.

La presenza della premier all’Ippodromo La Maura è stata confermata da alcuni video circolati sui social, dove la si vede nel pubblico tra gli altri spettatori, all’interno dell’area riservata.

Non è la prima volta che Meloni mostra pubblicamente il suo lato affettuoso nei confronti della figlia. Giorgia Meloni ha spesso condiviso dediche dolcissime per la sua bambina, che spesso l’accompagna anche in viaggi istituzionali.

Questa volta, però, è lei a entrare nel mondo di Ginevra, dedicandole una serata tutta pop, tra idol coreani e fan in delirio. Il look scelto, camicia rosa e pantaloni neri, sembra tutt’altro che casuale: un modo per condividere con la figlia, anche visivamente, la passione per le sue beniamine internazionali.

Concerto BlackPink, presente anche Michelle Hunziker

Ma Giorgia Meloni non è l’unico volto noto che ha preso parte al concerto del gruppo coreano. Oltre a lei, all'Ippodromo c'erano anche Boosta, tastierista della band Subsonica, e Michelle Hunziker: la conduttrice era presente all’evento insieme alle figlie Sole e Celeste, come mostrato in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram.

Nelle immagini condivise, mamma e figlie sono vestite di rosa e nero, in perfetto stile K‑Pop, e pronte per l'evento a conferma di come la passione per la band abbia coinvolto tutta la famiglia.

Michelle Hunziker, non è nuova a condividere momenti della sua vita da mamma tra giochi, viaggi e concerti memorabili. Questa serata milanese, tra entusiasmo delle figlie, fandom e idol coreane, si inserisce perfettamente nel suo modo di comunicare: giovane, spontaneo, affettuoso e sempre col sorriso sulle labbra.

Quella lombarda è stata la prima e unica tappa italiana per Jisoo, Rosé, Lisa e Jennie, il quartetto sudcoreano che si è esibito davanti a circa 50mila fan. Nato nel 2016, il gruppo ha conquistato il mondo con hit come Boombayah e Whistle, diventando un fenomeno internazionale e collaborando con grandi nomi della musica come Lady Gaga, Selena Gomez, Dua Lipa, e Cardi B. Un gruppo davvero stellare, che ha acceso la serata milanese con musica attualissima in un concerto davvero imperdibile per i fan italiani.