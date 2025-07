Andrea Giambruno, il toccante racconto sulla figlia Ginevra

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Andrea Giambruno

Andrea Giambruno si racconta come non aveva mai fatto prima, commuovendo con le sue parole sulla figlia Ginevra, nata dall’amore per Giorgia Meloni.

Andrea Giambruno, il racconto sulla figlia Ginevra

Nata 8 anni fa dall’amore fra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni, Ginevra è legatissima a entrambi i genitori. Per amore della piccola la premier e il giornalista sono rimasti uniti, nonostante la separazione, cercando di regalarle tutta la serenità di cui aveva bisogno.

Ospite di RedBox format realizzato dalla casa di produzione di Francesca Verdini, fidanzata di Matteo Salvini, Giambruno si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni dolcissime sulla figlia. Tutto è partito da una semplice domanda: “Cosa è per te il rosso?”. Il giornalista ha parlato immediatamente della piccola Ginevra per cui nutre un amore sconfinato, sentimento che associa proprio a questo colore.

“Il rosso mi ricorda il colore del cuore – ha detto -, ovvero il colore dell’amore e come prima cosa che mi viene in mente è il profilo di mia figlia che mi dorme accanto e che magari un po’ tutta stropicciata, la mattina, non vuole andare a scuola e mi dice ‘papà ancora cinque minuti’: ecco l’amore è quella cosa lì per me”.

La storia d’amore di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Giambruno e la Meloni sono stati legati dal 2014 al 2023. Un amore nato quasi per caso negli studi di un programma televisivo, come raccontò lui qualche tempo fa, svelando di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per la premier.

“Non so dire, i nostri occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo”, aveva svelato il giornalista. Poi la nascita di Ginevra, nel 2016, a coronare quella che sembrava una favola. “Andrea è un padre fantastico, presentissimo – aveva spiegato lei, parlando del compagno -. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo”. La premier aveva anche spiegato di aver provato negli anni ad avere un altro figlio con il compagno, senza però riuscirci: “Ci ho provato, ma non è arrivato. E mi sento un po’ in colpa per non poter regalare a Ginevra quel legame che io ho avuto con mia sorella”, aveva confidato.

Poi lo scandalo dei fuori onda svelati da Striscia la Notizia, con un Giambruno tutt’altro che politicamente corretto e frasi piuttosto pesanti. La crisi e la presa di distanza da parte di Giorgia Meloni che aveva annunciato la fine della relazione con il giornalista.

Oggi i due sono in buoni rapporti per amore della figlia Ginevra. Giorgia Meloni è single, mentre Giambruno si è legato da qualche tempo a Federica Bianco, vicecoordinatore della Lega per Roma e provincia.

“Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita – ha spiegato lui dopo la rottura -. Questo a prescindere dal fatto che noi si sia fatto una famiglia insieme. Lo sarà sempre perché è una persona per me fantastica”.