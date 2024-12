Fonte: IPA Andrea Giambruno e Federica Bianco

Voci di corridoio sussurravano che, in realtà, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non si fossero mai detti addio e che continuassero a stare insieme in segreto. Si ipotizzava che la rottura fosse solo una copertura, necessaria alla premier per superare l’imbarazzo delle indecorose battute del compagno. Adesso, però, arrivano delle immagini che smentiscono ogni illazione a riguardo: Andrea Giambruno è fidanzato sì, ma con un’altra donna. Si chiama Federica Bianco, anche lei si intende di politica e sembra che con il giornalista faccia sul serio.

Andrea Giambruno è ufficialmente fidanzato

La scorsa estate scattò il mistero della “mora in bikini a triangolo”, la donna apparsa in un paio di foto al fianco di Andrea Giambruno in vacanza al mare in Salento. Nessuno sapeva chi fosse la donna, e d’altronde se Giambruno si trovava in Puglia era anche per stare vicino all’ex compagna Giorgia Meloni. Ma poi quella donna è tornata ancora, di nuovo al fianco del giornalista per le strade di Roma, ben più di una volta. Si chiama Federica Bianco e sembra essere la nuova fidanzata ufficiale di Giambruno.

La conferma arriva da alcune immagini pubblicate dal settimanale Gente. Gli scatti dei paparazzi mostrano Giambruno e Bianco passeggiare per il villaggio natalizio Christmas World di Roma durante il fine settimana dell’Immacolata. Assieme a loro anche Ginevra, la figlia che Giambruno ha avuto dalla relazione con Meloni, e una delle bambine di Bianco. Insieme durante una festività, con le reciproche figlie: una vera e propria famiglia allargata. I due, insomma, fanno sul serio e non c’è più alcun dubbio a riguardo.

Federica Bianco, un ex in comune con Anna Falchi

Anche Federica Bianco appartiene al mondo della politica, non come l’ex Giorgia Meloni, piuttosto come lo stesso Giambruno. Nata nel paesino di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, il 13 novembre 1983 (oggi ha 41 anni), Federica Bianco da giovane lavora come attrice e modella nel mondo della pubblicità, per poi prendere parte a Miss Italia nel 2002. Si trasferisce a Roma per tentare la carriera di attrice, ottiene piccoli ruoli in fiction italiane come Squadra Antimafia e Don Matteo. Nella popolare soap opera Vivere lavora per circa un anno, interpretando il ruolo di Daria Fontana.

Fino al 2010, quando la sua carriera prendere una rotta del tutto diversa. Bianco si avvicina alla Lega, dove comincia a ricoprire ruoli sempre più in vista fino a diventare, nel 2018, Vice Coordinatore della Lega di Roma e Provincia. Nel partito guidato da Matteo Salvini, l’ex attrice trova anche l’amore, è stata infatti legata per lungo tempo al vicesegretario Andrea Crippa. Una storia non priva di colpi di scena.

Dopo qualche anno, assieme, i due si sarebbero lasciati, ma con qualche dubbio. Lei è volata tra le braccia di Giambruno, lui ha iniziato una storia con la showgirl Anna Falchi. Pare però che se con Falchi è finita è stato per via di un pentimento di Crippa, che ha provato a tornare sui propri passi e riconquistare Federica. Lei ha vacillato, ha messo Giambruno in stand by e ha ascoltato le ragioni dell’ex che, a giudicare dalle foto di cui sopra, evidentemente non sono state abbastanza convincenti.