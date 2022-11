“Viola come il mare” 2, anticipazioni: nuovi personaggi e quando andrà in onda

Fonte: ANSA "Viola come il mare": i protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman

Le ipotesi si sono rivelate veritiere: Viola come il mare 2 si farà e, dalle anticipazioni, sembra proprio che terrà con il fiato sospeso i telespettatori grazie all’arrivo di nuovi personaggi. L’attesa non sarà poi così lunga, ma intanto è andata in onda l’ultima puntata, particolarmente ricca di colpi di colpi di scena. Comunque i fan della serie possono dormire sonni tranquilli: rivedranno sul piccolo schermo Can Yaman e Francesca Chillemi rispettivamente nei panni di Viola Vitale e Francesco Demir.

Viola come il mare 2, le anticipazioni: cast e quando vederlo

Da una parte abbiamo una giornalista, che cerca di risolvere un mistero che la coinvolge in prima persona. Dall’altra un ispettore di polizia. Si tratta di Francesca Chillemi e Can Yaman che, in Viola come il mare, interpretano rispettivamente Viola Vitale e Francesco Demir. Ed è proprio quest’ultimo a coinvolgere la prima nelle varie indagini per sfruttare la sua sinestesia: la fiction quindi presenta più plot narrativi che si snodano nelle varie puntate. Molto amata dal pubblico, che non rimarrà orfano a lungo dei suoi personaggi. A rivelarlo è stata la sceneggiatrice Elena Bucaccio, che a Fanpage ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla seconda stagione. La cosa più importante da sapere? Si farà.

“Abbiamo appena scritto il soggetto di serie, dunque la storia principale della seconda stagione è pronta. Adesso cominciamo a scrivere gli episodi”, ha spiegato aggiungendo che andranno in onda sei puntate suddivise in dodici episodi di cinquanta minuti ciascuno.

L’attesa non sarà così lunga, infatti la sceneggiatrice ha rivelato a Fanpage qualche possibile data, a partire dall’inizio delle riprese: “Cominceremo a girare nella primavera o estate del 2023. La seconda stagione dovrebbe andare in onda l’anno prossimo. Nell’autunno del 2023, al più tardi nella primavera del 2024. Non vi faremo aspettare molto”.

Insomma, entro un anno circa si potranno rivedere i due protagonisti sullo schermo. Ma non saranno da soli, a quanto pare ci saranno new entry anche se Elena Bucaccio non ha voluto rivelare troppo a tal proposito. “Ci saranno nuove figure che da una parte metteranno in crisi Viola e dall’altra l’aiuteranno nel suo percorso. Inoltre, assisteremo a una importante messa a fuoco del lavoro di Viola. Ci saranno nuovi antagonisti sentimentali molto interessanti”.

Viola come il mare, Francesca e Can coppia perfetta

La sceneggiatrice ha usato parole ricche di stima, poi, per parlare dei due protagonisti della fiction di Canale 5. E se Viola come il mare è stata “cucita addosso” a Francesca Chillemi, Can Yaman è stato la scelta giusta per farle da co-protagonista: “Quanto al personaggio di Francesco Demir, non riuscivamo a trovare l’attore giusto. Chillemi ha un’estetica, un carattere, una presenza scenica molto forte, deve avere accanto qualcuno che sia esteticamente e caratterialmente forte quanto lei o si crea uno squilibrio. Stavamo lavorando con Can su Sandokan e abbiamo capito che era perfetto. Ha lavorato con una coach sull’italiano e quando lo abbiamo visto con Francesca Chillemi, erano pazzeschi.

Non resta che attendere per vederli nuovamente insieme nella seconda stagione, soprattutto dopo l’ultima puntata della serie.

Viola come il mare, l’ultima strepitosa puntata

I colpi si scena hanno condito l’ultima puntata della prima stagione di Viola come il mare, che è andata in scena su Canale 5. La protagonista è stata coinvolta in nuovo spinoso caso, oltre a dover fare i conti con la sua storia personale. Ovviamente, come ogni finale di stagione, non poteva mancare un espediente che lasciasse agli spettatori la voglia di vedere subito la seconda stagione. E la buona notizia è che l’attesa non sarà così lunga.