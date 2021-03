I soliti ignoti, Simona Izzo manda in tilt Amadeus

editato in: da

La puntata de I soliti ignoti di lunedì 15 marzo ha regalato agli spettatori un siparietto esilarante con protagonista Simona Izzo che ha letteralmente mandato in tilt Amadeus, incaricato di tenere le fila del famosissimo gioco serale. Le dinamiche della trasmissione Rai vedono otto identità segrete per le quali i protagonisti si mettono alla prova cercando di indovinarle, portando a casa il relativo montepremi.

Su twitter il nome di Simona Izzo in pochi minuti è rimbalzato in cima alle tendenze per la sua condotta di gioco a dir poco esilarante, che ha fatto perdere la pazienza ad Amadeus. La nota doppiatrice e moglie di Ricky Tognazzi ha perso già nelle prime battute del gioco un bottino di 4000 euro e il disastro è sembrato essere subito dietro l’angolo, perché Simona è riuscita a perdere praticamente tutto, tanto che Amadeus è sembrato non sapere bene che fare con lei che non è riuscita ad azzeccarne praticamente una.

Simona guardali bene, guardali tutti. Ti prego, Simona!

La supplica di Amadeus è sembrata trovare riscontro sul finale, perché nonostante tutto – e verrebbe da dire non si sa bene come – Simona Izzo è riuscita a vincere 18mila euro, che verranno devoluti come da prassi in beneficienza, questa volta all’Istituto Spallanzani di Roma.

Classe 1953, Simona Izzo è nota per la sua forte personalità, oltre che per la sua competenza in ambito lavorativo: è una delle doppiatrici più famose di tutta Italia ma anche attrice, regista, sceneggiatrice e personaggio televisivo. Gli utenti del web hanno ironizzato sulla sua partecipazione al gioco, come a dire ironicamente: Simona, tutto fuorché concorrente.

La sua parlantina infatti non è riuscita a salvarla del tutto dal meccanismo del gioco, per fortuna il disastro è stato scampato sul finale ma la sua performance a I soliti ignoti siamo sicuri rimarrà nella memoria dei telespettatori – divertiti dal siparietto – e soprattutto di Amadeus (forse un po’ meno divertito), che ha dovuto sudare sette camicie per arrivare alla fine della trasmissione: l’hanno capito anche gli utenti di Twitter che hanno ironizzato sulla vicenda e sulle smorfie di sofferenza di Amadeus che non sono sfuggite alle telecamere de I soliti ignoti.