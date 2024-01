Fonte: IPA Simona Izzo, addio alla mamma Liliana D'Amico

È morta Liliana D’Amico, detta Lilly, madre dell’attrice Simona Izzo e suocera di Ricky Tognazzi. Non sono note le cause del decesso, ma la donna, di 92 anni, negli ultimi giorni si trovava ricoverata in ospedale. A dare la notizia è il genero, con un toccante post su Instagram. La figlia Simona mantiene riserbo sul proprio dolore.

L’addio a Lilly di Ricky Tognazzi

Nei giorni scorsi, Simona Izzo aveva postato sui social un video che ritraeva il marito, il noto attore Ricky Tognazzi, in ospedale. Era lì per fare visita alla mamma di Simona, in ospedale per problemi di salute. “Noi abbiamo sorriso e le è salita un po’ la pressione… è un buon segno” aveva scritto l’attrice.

Oggi, 25 gennaio, è giunta la triste notizia. Liliana D’Amico, chiamata teneramente Lilly in famiglia, si è spenta all’età di 92 anni. È stato proprio l’affezionato genero a diffondere la notizia, con un toccante post sul proprio profilo Instagram. Sotto una foto che ritrae Lilly sorridente e stretta all’amata figlia Simona, Tognazzi scrive: “Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata”.

E ricorda gli ultimi istanti trascorsi assieme: “Prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa, ci hai detto: ‘Quanto siete belli!’”. Era un legame forte e sincero quello tra Liliana, le figlie e le loro famiglie: “Sei sempre stata così Lilly, adorabile e generosa. Sarei per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie”.

L’attore e regista conclude il messaggio fornendo le indicazioni sui funerali, che si svolgeranno sabato 27 gennaio, alle ore 11.00 del mattino presso la chiesa di Sant’Agnese fuori le mura, a Roma, dove la donna viveva.

Chi era Liliana D’Amico, mamma di Simona Izzo

Liliana D’Amico è stata una figura di rilievo, seppur dietro le quinte, nel mondo del cinema e della televisione italiani. Moglie di Renato Izzo, tra i più grandi doppiatori del nostro Paese, assieme a lui ha fondato la società di doppiaggio Gruppo Trenta, oggi diventata Pumais Due.

Dal matrimonio tra Liliana e Renato sono nate quattro figlie: Simona, Giuppy, Fiamma e Rossella. Una famiglia molto unita, anche a livello professionale, tutte le piccole di casa Izzo hanno infatti seguito le orme del padre e intrapreso una carriera nel doppiaggio, nel caso di Simona sfociata anche nel cinema e nel piccolo schermo.

Liliana D’Amico viveva a Roma circondata dall’affetto delle figlie con cui conservava un rapporto speciale. La donna era vedova dal 2009, quando il marito Renato morì a causa di complicazioni seguite a un intervento chirurgico all’età di 80 anni.