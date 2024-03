I figli di Alice Campello e Morata aggrediti per strada: “Non è la prima volta”

Fonte: Getty Images Alice Campello e Alvaro Morata

Grosso spavento per Alice Campello e Alvaro Morata. I gemelli della coppia – i piccoli Leonardo e Alessandro nati nel 2018 – sono stati aggrediti verbalmente per strada. L’influencer e modella ha svelato l’accaduto sui social network, rivelando che non è la prima volta che accadono episodi simili. I bambini hanno dovuto fare i conti con le minacce e brutte parole di un uomo mentre passeggiavano tranquillamente con la loro mamma.

I figli di Alice Campello e Morata insultati per strada

Alice Campello stava passeggiando a Madrid, dove vive da qualche anno insieme alla sua famiglia, con i figli Leonardo e Alessandro quando uno sconosciuto ha iniziato a prendere di mira i bambini, con insulti senza senso verso i gemelli di appena sei anni. Il motivo che ha scatenato l’aggressione oggettivamente insensata? Semplicemente la fede calcistica dei ragazzini. L’uomo si è poi allontanato e la moglie di Morata non ha esitato a denunciarlo sui social filmandolo di spalle e condividendo il video con una storia Instagram.

A corredo del breve filmato, Alice Campello ha commentato: “A causa di questo tipo di persone, a volte non ci sentiamo a nostro agio nemmeno a casa nostra con i nostri figli! Ha iniziato a insultare i bambini perché appartenevano a un’altra squadra! Mi sembra allucinante che un uomo si possa mettere a gridare contro dei bambini e una donna!”. La wag ha aggiunto: “Mi rattrista non averlo fotografato in volto per farlo vergognare! Sfortunatamente non è la prima volta che succede, ma d’ora in poi non gliela farò passare liscia, così che provino vergogna di loro stessi davanti a molte persone!”.

Già in passato Alice e i piccoli Morata sono stati ricoperti di insulti da parte dei tifosi. Dopo la rete di Alvaro nella semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna, ad esempio, la Campello era stata costretta a pubblicare sul web una gran quantità di screenshot con i messaggi pesanti e le minacce rivolte ai gemelli.

I figli di Alice Campello tifano Atletico Madrid, squadra in cui Alvaro Morata gioca attualmente. Leonardo e Alessandro, così come anche Edoardo di quattro anni, sono inoltre tifosi sfegatati della Juventus, club in cui l’attaccante spagnolo ha militato per diversi anni. “Sono juventini dalla testa ai piedi e, ovviamente, tifano anche Atletico Madrid”, ha ammesso una volta Alice, che per amore ha lasciato l’Italia e ha traslocato in Spagna.

Lo spiacevole episodio non ha rovinato il compleanno di Alice Campello, che il 5 marzo ha festeggiato 29 anni. Per l’occasione ha riunito parenti e amici in un elegante ristorante di Madrid. E non è mancata la dolce dedica di Alvaro Morata, sempre più innamorato della moglie sposata a Venezia nel 2017 dopo un colpo di fulmine.

“Amore mio! Quanto sono orgoglioso di te, della persona che sei, la mamma che sei, la moglie che sei e la cura che ti prendi nel tuo lavoro. – ha scritto il calciatore – Grazie infinite per esserci sempre, in tutti periodi duri dove mi sembrava di stare nel fondo ci sei sempre tu per rialzarmi. Sei l’amore della mia vita e voglio godermi ogni singolo compleanno tuo. Tanti auguri per i tuoi 29 anni amore della mia vita. Ti amo”.