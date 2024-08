Alice Campello, chi è l’influencer che si è separata da Alvaro Morata

Alice Campello è una delle influencer più note in Italia. Originaria di Mestre, proviene da una famiglia più che benestante e, dopo aver cominciato a lavorare nell’azienda del padre, ha deciso di seguire i propri sogni trasformando la sua passione per la moda in un mestiere. Dapprima ha fatto la modella, poi è diventata famosa sui social e nel tempo ha lanciato le proprie linee beauty e fashion. Per sette anni il suo nome è stato legato a quello del calciatore Alvaro Morata, dal quale si è separata nell’agosto 2024.

I primi passi nell’azienda di famiglia

Classe 1995, Alice Campello è originaria di Mestre, in provincia di Venezia. Nata in una famiglia benestante, non si può dire che non abbia avuto la possibilità di coltivare i propri sogni, ma non si è mai adagiata sugli allori. Dapprima si è diplomata e poi ha proseguito gli studi in marketing alla IULM di Milano. Nel frattempo ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro, dedicandosi all’azienda di famiglia.

Il padre, Andrea Campello, è il CEO della Campello Motors, concessionaria d’auto piuttosto nota tra Venezia e Padova che da molti è considerata un vero e proprio piccolo impero imprenditoriale. Ma, nonostante l’avvio di una carriera predestinata al successo, Alice ha deciso di intraprendere un’altra strada, cominciando a dedicarsi al settore della moda di cui è sempre stata grande appassionata.

La nuova vita da fashion blogger e imprenditrice

La Campello ha lavorato come modella dapprima, poi contestualmente ha cominciato a farsi conoscere sui social, in particolare Instagram dove vanta ben 3,7 milioni di follower. Una cifra esorbitante, raggiunta grazie al suo impegno e alla volontà di donare ai seguaci il ritratto di una giovane donna che a soli 25 anni ha dimostrato di avere la testa sulle spalle, dedicandosi al proprio lavoro con grande dedizione.

Ma la vita di Alice Campello non si è limitata a set fotografici e passerelle. L’influencer ha avuto sin da subito l’esigenza di esprimere la sua parte più creativa, dando un contributo effettivo al settore che tanto ama. Non a caso già molti anni fa ha disegnato e lanciato una linea di borse, la Avril Bag, insieme alla madre Maria, già designer esperta e stilista. Successivamente si è dedicata alla realizzazione di un’altra linea, stavolta beauty, la Masqmai London, che produce e vende prodotti cruelty free e biologici, nel rispetto degli animali e della persona.

Alice Campello è anche proprietaria di un brand di abbigliamento, Akala Studio, che ha fondato nel 2021. Si tratta di un “marchio di prêt-à-porter“, come si legge sul sito dell’azienda, che propone “capi versatili, comodi ed eleganti, creati appositamente con i migliori materiali per essere indossati tutti i giorni”, dal “design minimalista e moderno” e da uno “stile libero, trasgressivo e ricco di personalità”.

Il matrimonio con Alvaro Morata (e la separazione)

Nell’estate 2024 ha fatto notizia la separazione dal calciatore spagnolo Alvaro Morata, con il quale ha vissuto una lunga storia d’amore iniziata nel 2016. La coppia è stata una delle più ammirate per ben sette anni, sin dal primo incontro avvenuto quando Morata giocava nella Juventus e, colpito dalla sua bellezza oltre che dal carattere, aveva cominciato a corteggiarla.

Il corteggiamento era andato a buon fine ed è così che, da quel momento, non si erano più lasciati. Dopo appena un anno di relazione, anzi, avevano deciso di convolare a nozze e così il 17 giugno 2017 avevano coronato il loro sogno d’amore con una cerimonia sontuosa a Venezia. Una storia che è stata arricchita dalla nascita di ben quattro figli, dapprima i gemelli Alessandro e Leonardo e poi Edoardo e l’ultima arrivata, la piccola Bella.

L’amore tra Alice Campello e Alvaro Morata, però, non ha resistito a un periodo di crisi, sfociato infine nella separazione che l’influencer ha annunciato tramite il suo profilo Instagram.”Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Ci tengo a precisare, come ha fatto lui, che non ci sono state terze persone né alcun tipo di mancanze di rispetto da parte di entrambi. Posso solo dire che in questi otto anni ho avuto al mio fianco una persona che non ha fatto altro che darmi priorità, prendersi cura di me e rispettarmi ed è per questo che non posso permettere alcun tipo di falsa speculazione”.

Parole che fanno eco a quanto scritto anche da Morata, sul proprio profilo Instagram: “È una decisione dolorosa, per questo meritiamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un minuto di protagonismo perché, ripeto, non c’è stata, in nessun momento, una mancanza di rispetto, solo tante incomprensioni continue che, a poco a poco, hanno consumato la relazione. Alice sempre avrà un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e di grande insegnamento”.

Entrambi hanno parlato di un sentimento che non va via da un giorno all’altro, augurandosi il meglio l’una per l’altro.