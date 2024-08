Fonte: IPA Alvaro Morata e Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello hanno formato una delle coppie più amate del mondo del calcio internazionale. Il calciatore e l’influencer, infatti, sono molto seguiti sui social e il loro amore a prima vista, coronato dal matrimonio celebrato nel 2017, ha fatto sognare tutti i loro ammiratori. I due hanno sempre mostrato la loro bellissima famiglia e vita da sogno sui social e, adesso, proprio su Instagram Alvaro Morata ha comunicato la fine della loro relazione.

Alvaro Morata conferma la separazione dalla moglie

Nelle ultime ore i tanti ammiratori di Alvaro Morata e Alice Campello avevano notato delle mosse social della coppia, che avevano incominciato a far pensare a una crisi matrimoniale tra di loro. In particolare, entrambi avevano tolto dalla biografia di Instagram il riferimento e il tag al partner e l’influencer aveva tolto il doppio cognome, acquisito dopo il matrimonio.

Inoltre dai profili social della coppia erano scomparse anche diverse foto di coppia, che erano poste in evidenza nella parte alta del profilo e Alice Campello aveva scelto come foto principale dell’account uno scatto che la ritrae da sola e non in compagnia del marito, come in precedenza. Ma ancora, arrivato a Milano per allenarsi, Alvaro Morata si è presentato in pubblico senza fede al dito.

Adesso, dopo il rincorrersi dei rumors, il calciatore del Milan ha deciso di confermare la separazione con una story condivisa sul suo account Instagram ufficiale: “Dopo un periodo di riflessione, Alice e io abbiamo deciso di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco dove ci siamo amati e aiutati tantissimo. Sono stati anni meravigliosi e il frutto di questi sono i nostri quattro figli, che, senza dubbio, sono la cosa migliore che abbiamo fatto”.

La stella del calcio ha parlato di una decisione dolorosa e ha chiesto rispetto ed empatia ai suoi ammiratori, spiegando che la crisi è arrivata in seguito a diverse incomprensioni: “È una decisione dolorosa, per questo meritiamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un minuto di protagonismo perché, ripeto, non c’è stata, in nessun momento, una mancanza di rispetto, solo tante incomprensioni continue che, a poco a poco, hanno consumato la relazione”.

Infine Alvaro Morata ha lanciato un messaggio all’ex moglie: “Alice sempre avrà un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e di grande insegnamento”.

Alice Campello, la sua versione dei fatti

Alice Campello e Alvaro Morata hanno vissuto dei giorni spensierati al mare, dopo la fine dell’Europeo di Calcio 2024, che ha visto lo sportivo come protagonista. Malgrado i diversi contenuti social pieni d’amore, condivisi dalla coppia, adesso, i due hanno rivelato di aver deciso di separarsi. Dopo Alvaro Morata, anche Alice Campello ha informato i suoi ammiratori della rottura del suo matrimonio con una lunga story Instagram: “Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita”.

L’influencer ha voluto ribadire, come l’ex compagno, che non ci sono tradimenti alla base di questa rottura: “Ci tengo a precisare, come ha fatto lui, che non ci sono state terze persone né alcun tipo di mancanze di rispetto da parte di entrambi”. L’ex moglie del calciatore ha speso delle parole stupende per il padre dei suoi figli: “Posso solo dire che in questi otto anni ho avuto al mio fianco una persona che non ha fatto altro che darmi priorità, prendersi cura di me e rispettarmi ed è per questo che non posso permettere alcun tipo di falsa speculazione”.

Alice Campello ha voluto precisare anche che quanto raccontato sui social dalla coppia, il loro feeling speciale, corrispondeva a realtà: “Tutto ciò che si è visto da fino a ora nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato è la verità, in nessun momento abbiamo finto nulla e l’amore non va via da un giorno all’altro, ma in questo momento non ci stavamo facendo del bene a vicenda per le continue incomprensioni”. Sulla rottura l’influencer ha aggiunto di amare ancora il calciatore ma: “Arriva un momento in cui si accumulano tanti piccoli litigi stupidi e mal gestiti, che le cose a poco a poco si rompono ed esplodono”.

In aggiornamento