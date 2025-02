Alice Campello e Alvaro Morata sono riusciti a ricucire il loro rapporto amoroso, dopo mesi in cui hanno vissuto separati, per un periodo di crisi che sembrava potesse portarli alla separazione definitiva. I due, infatti, avevano annunciato sui loro canali social ufficiali la fine della loro lunga relazione amorosa nel mese di agosto 2024.

In un primo momento Alice Campello era rimasta in Spagna, mentre il calciatore si era trasferito a Milano per cominciare la sua avventura tra le fila del Milan. In seguito, però, anche l’influencer aveva seguito lo sportivo nel capoluogo lombardo, insieme ai loro quattro figli: Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. In Italia, i due genitori hanno ritrovato la loro affinità, decidendo di tornare insieme e di dare un’altra possibilità alla loro relazione.

Dopo aver ripreso la loro storia d’amore, Alice Campello e Alvaro Morata hanno deciso di lasciare l’Italia e sono già volati a Istanbul.

Alice Campello e Alvaro Morata, il trasferimento in Turchia

Alice Campello e Alvaro Morata hanno deciso, da qualche settimana, di riprendere la loro relazione amorosa svelando con uno scatto social di essere tornati insieme. Nei mesi successivi all’annuncio della separazione si erano rincorse le indiscrezioni che li volevano lontani per dei tradimenti, sempre fortemente smentiti da entrambe le parti. Il calciatore e l’influencer hanno sempre parlato di problemi interni alla coppia e di un grande sentimento ancora presente tra di loro.

Una versione che è stata confermata dal recente ritorno di fiamma, a cui è seguito l’annuncio del trasferimento in Turchia e precisamente a Istanbul. Alvaro Morata, infatti, ha recentemente firmato un contratto per giocare nel Galatasaray, chiudendo così la sua esperienza nella squadra di calcio milanese dopo pochi mesi: “Grazie per avermi dato la possibilità d’indossare questa maglia. Il Milan è una società incredibile e lo è ancora di più la gente che ci lavora. Grazie a tutti”.

Nei profili social di Alice Campello e Alvaro Morata sono state già condivise le prime foto che li ritraggono in Turchia, mentre festeggiano coi tifosi del Galatasaray o mostrano orgogliosi la nuova maglia del calciatore. Sembra, quindi, che il nuovo trasferimento sia stato ben accolto da tutta la famiglia.

Morata-Campello, i motivi del trasferimento

Quando Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato la loro separazione, le indiscrezioni sui motivi che hanno portato i due a scegliere la rottura si sono rincorse per settimane. Tra i vari presunti motivi di questa lontananza si è ipotizzato anche che l’influencer non fosse felice di doversi trasferire in Italia, un’eventualità poi smentita da lei stessa.

In ogni caso, adesso sembra che entrambi siano molto felici di cominciare questa nuova avventura a Istanbul insieme ai loro figli. Secondo le indiscrezioni il calciatore avrebbe scelto di lasciare il Milan anche per il bene della sua famiglia, che potrebbe essere protagonista così di un vero nuovo inizio, dopo il periodo di crisi vissuto. Altre voci affermano che il calciatore non si sia mai trovato del tutto bene nella squadra di calcio italiana. Ad ogni modo, Alice Campello ha deciso di seguirlo ancora dopo aver vissuto con lui in passato a Torino, Londra, Madrid e Milano.