Campello-Morata di nuovo insieme? Lei rimette la fede

Alice Campello, di recente, ha acceso un lumicino di speranza ai tanti suoi sostenitori che sperano in un ritorno di fiamma con Alvaro Morata, suo marito, da cui, ad agosto, ha deciso di separarsi. L’influencer, infatti, ha condiviso una foto social in cui si mostra in accappatoio, mentre si guarda allo specchio. Ma un dettaglio dello scatto non è passato inosservato ai suoi ammiratori. Nella mano destra, infatti, l’influencer portava una fede. Che si tratti di un vero ritorno di fiamma con il calciatore spagnolo?

Molti sperano in una loro riconciliazione visto che i due hanno raccontato di amarsi ancora e che la separazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i tanti ammiratori, visto che i due sembravano una coppia davvero affiata e, fino a pochi giorni prima dell’annuncio, si mostravano felici sui social.

Alice Campello, la foto con la fede

Alice Campello è tornata in Italia, dopo il trasferimento del marito Alvaro Morata al Milan e la fine del loro matrimonio, annunciata lo scorso agosto. L’influencer ha deciso di seguire, in ogni caso, il calciatore, nel capoluogo lombardo, per permettere ai loro quattro figli, di poterlo incontrare con più facilità. Quest’avvicinamento geografico dell’ex coppia ha fatto sperare, anche in un ritorno di fiamma tra i due, e la speranza si è accesa nuovamente di recente, quando Alice Campello ha condiviso una foto, mentre in accappatoio, si osservava allo specchio e nella sua mano destra è comparsa una fede al dito anulare.

Visto che, negli ultimi tempo, l’influencer aveva tolto l’anello nuziale, tutto faceva pensare che il matrimonio con Alvaro Morata si fosse ricomposto, ma non è chiaro se, effettivamente, quello mostrato nello scatto sia il gioiello che ha suggellato il suo amore con il calciatore. Alcuni ammiratori della coppia, infatti, analizzando meglio la foto social, sono convinti del fatto che si tratti di un altro anello, perché quello originale era in oro, mentre il gioiello mostrato adesso sembra essere di colore argento.

Alice Capello e Alvaro Morata, la storia d’amore

Alice Campello e Alvaro Morata hanno rappresentato, per anni, una delle coppie più apprezzate e amate del mondo dello sport internazionale. Il calciatore e l’influencer, infatti, hanno deciso di convolare a nozze, dopo aver vissuto una vera e propria storia d’amore da favola, che ha incantato moltissimi sostenitori dello sportivo. I due, infatti, si sono conosciuti attraverso i social e, poco dopo il loro primo appuntamento, hanno deciso di convolare a nozze.

Era il 2017 quando Alice Campello si è mostrata raggiante in abito bianco nella sua Venezia e, in seguito, la favola è proseguita con l’arrivo di ben quattro figli: Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella e con le foto piene d’amore, condivise da entrambi sui social, fino all’estate 2024, quando, Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato, improvvisamente, l’intenzione di separarsi.

Ultimamente, però, si sono riaperte, nei loro ammiratori, le speranze di un ritorno di fiamma, visto che Alice Campello ha deciso di seguire il padre dei suoi figli a Milano, lasciando la Spagna, dove sembrava essersi trovata molto bene.