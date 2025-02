Morata su Alice Campello: “Ci amiamo moltissimo. Insegnerò ai figli a non soffrire come me”

Fonte: IPA Alice Campello e Morata

Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme dopo un breve periodo di separazione. Un periodo che è però servito ad entrambi a capire la forza di questo amore, sbocciato nel 2017 e culminato dalla nascita di quattro figli. Il giocatore ha capito di amare moltissimo l’influencer e imprenditrice e di voler passare il resto della sua vita con lei. E non ha esitato ad ammettere pubblicamente questo grande amore. Dal canto suo Alice ha stravolto ancora una volta la sua quotidianità per seguire il marito: dopo Italia, Inghilterra e Spagna la coppia oggi vive in Turchia.

La dichiarazione d’amore di Morata per Alice Campello

Intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, Alvaro Morata ha parlato della sua nuova vita a Istanbul con Alice Campello e i figli. Dopo la breve avventura al Milan, l’attaccante ha trovato un ingaggio al Galatasaray.

“Sono molto felice. Tutto nella vita ha uno scopo, migliorare, appianare piccole divergenze. Ci amiamo molto e non è successo niente di importante che ci abbia fatto prendere quella decisione”, ha detto lo sportivo della sua relazione con Alice, sottolineando ancora una volta i motivi della loro rottura. Dove non ci sono mai stati terzi incomodi.

“Sono state piccole cose che mi hanno aiutato a dare valore alle cose, so distinguere ciò che si vuole da ciò che non si vuole e io voglio stare con la mia famiglia per tutta la vita”, ha aggiunto Morata raccontando così le lezioni apprese da questa esperienza.

Stare separati per un po’, dunque, ha aiutato Alvaro e Alice Campello a capire meglio la loro relazione, a superare certi contrasti e a riprovarci più forte di prima. L’amore, l’ingrediente fondamentale, non è mai mancato tra i due e questo ha sicuramente fatto la differenza.

Morata, la salute mentale e i figli

Alvaro Morata ha più volte affrontato il tema della salute mentale visto che in passato ha sofferto di depressione a causa delle pressioni dovute al suo lavoro. E spera che un problema del genere non tocchi mai i suoi figli che potrebbero seguire le sue orme nel mondo del calcio. “Spero di poter insegnare loro a non soffrire tanto quanto ho sofferto io e a non porsi tanti limiti e barriere, come ho fatto io nel corso della mia carriera, pensando al giudizio esterno, ad accontentare tutti”, ha dichiarato.

Da Alice Campello il calciatore ha avuto i gemelli Leonardo e Alessandro (2018), Edoardo (2020) e Bella (2023). La nascita della quartogenita è stata la più travagliata, con l’influencer e imprenditrice che è finita addirittura in terapia intensiva. E una volta tornata a casa ha dovuto fare i conti con una pesante depressione post-partum.

“Le mie gravidanze e il post partum mi hanno condizionato molto. Soprattutto l’ultimo, quando sono quasi morta. Ho una personalità molto forte e non mi piace apparire debole o triste. Il giorno dopo cercavo di stare con i miei figli, facendo vedere a tutti che stavo bene, che non avevo bisogno di nessuno. E non è così. Avrei dovuto vivere il mio dolore“, ha ammesso lei in un’intervista.