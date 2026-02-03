Alice Campello, prime parole dopo la separazione con Morata: “Questo è ciò che conta”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Alice Campello

Dopo settimane di silenzio, Alice Campello ha scelto di raccontare come sta vivendo all’indomani della separazione definitiva da Alvaro Morata. Una fine che chiude un capitolo lungo quasi nove anni. Un matrimonio da cui sono nati quattro figli – i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e la piccola Bella – e che oggi lascia spazio a una nuova, delicata fase della vita.

Le prime parole di Alice Campello sulla separazione da Morata

Alice Campello è stata intercettata a Madrid dalle telecamere di Europa Press mentre raggiungeva un ristorante con un’amica. Con l’eleganza che la contraddistingue, la trentenne ha voluto chiarire come vive questo momento: “Stiamo andando molto bene. Sono molto tranquilla, e questa è la cosa importante”, ha dichiarato come riporta Hola!.

L’influencer e imprenditrice non ha nascosto il rispetto e l’affetto che continuano a legarla a Morata, oggi calciatore del Como e soprattutto padre dei suoi figli. “Certo, sempre”, ha risposto con un sorriso quando le è stato chiesto del loro rapporto, definendolo un “super papà” e ribadendo di amarlo ancora “moltissimo”.

Nessun dettaglio sulle cause della separazione: la scelta è quella di proteggere la famiglia, di tenere lontano il privato dal frastuono delle interpretazioni.

Chi li conosce bene parla di differenze di personalità e visione della vita come origine di una frattura progressiva, accumulata nel tempo, pur senza cancellare del tutto l’affetto reciproco.

IPA

Chi è vicino ad Alice ha chiesto pubblicamente di fermare le speculazioni: “Ognuno ha i suoi tempi e i suoi processi. Il minimo è rispettarli, invece di inventare storie”, è il monito arrivato negli ultimi giorni da parte della cerchia della Campello.

Soprattutto dopo che si è vociferato di una terza persona coinvolta nella crisi matrimoniale. Più precisamente Elena, un’amica di famiglia: una fake news che ha mandato su tutte le furie Alice.

La fine di Alice Campello e Alvaro Morata

Alice Campello e Alvaro Morata si sono incontrati nel 2016, sposandosi l’anno successivo. Già nel 2024 hanno attraversato un momento di crisi per poi riconciliarsi qualche mese dopo.

Questa volta, però, l’addio sembra definitivo. Non come una frattura rumorosa, ma come una scelta consapevole, affrontata con maturità e attenzione, soprattutto verso l’equilibrio dei figli.

Da tempo Alice e Morata non appaiono più insieme e hanno salutato il 2025 sui social con riflessioni profonde ma ben distinti. Lei ha condiviso un messaggio di resilienza: “Oggi più che mai sono convinta che anche le esperienze difficili siano necessarie per diventare la versione migliore di noi stessi”.

Anche l’attaccante spagnolo ha commentato la propria esperienza alla vigilia del nuovo anno: “Ho imparato ad amarmi di più, a pensare a me stesso senza sentirmi in colpa e a vivere in modo più autentico. Ho capito che non ho bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Chi mi accompagna e mi conosce veramente, lo sa”.

IPA

Morata ha poi deciso di lasciare la casa di Milano che condivideva con la Campello, traslocando in un appartamento vicino per non stare troppo lontano dai suoi bambini, legati ad entrambi i genitori.

In mezzo a tutti questi cambiamenti resta una certezza: la volontà di andare avanti con grazia e determinazione, come due genitori attenti e custodendo ciò che conta davvero. E per Alice Campello è proprio questa la nuova forma della serenità.