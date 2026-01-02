Alice Campello e Alvaro Morata, matrimonio al capolinea: “Ho imparato ad amarmi di più”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Alvaro Morata e Alice Campello

Il matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morata sembra essere arrivato al capolinea: così almeno pare dai post social dell’influencer e del calciatore, che lanciano messaggi non troppo velati sulla fine della loro relazione. Sono state le frasi pubblicate dal campione a sollevare molti dubbi riguardo alla storia d’amore dei due, che sarebbero in crisi da tempo.

Alvaro Morata, il post Instagram non lascia dubbi: l’amore con Alice Campello è finito

Sembra finito l’amore tra Alvaro Morata e Alice Campello. Almeno così pare dalle parole scritte dal calciatore su Instagram, che ha fatto un bilancio dell’anno appena concluso, senza neanche fare accenno alla moglie. Il campione ha ammesso che il 2025 è stato un anno particolarmente difficile, anche per il recente infortunio che lo ha portato a uno stop di almeno due mesi. “Un altro anno sta finendo e non posso fare a meno di fermarmi un momento per ringraziare – scrive Alvaro Morata -. Grazie per la salute e per la felicità che abbiamo, e soprattutto per quella dei bambini, che sono il vero motore di tutto. Personalmente e lavorativamente è stato un anno duro, di quelli che ti scuotono dentro e ti obbligano a guardarti in faccia”.

E poi ha aggiunto: “Un anno in cui ho imparato a smettere di curarmi dei giudizi degli altri, a capire che l’opinione di chi non mi conosce non definisce chi sono. Ho imparato ad amarmi di più, a pensare a me stesso senza sentirmi in colpa e a vivere con più verità. Ho capito che non devo dimostrare niente a nessuno. Coloro che camminano con me e mi conoscono davvero, lo sanno”.

Alice Campello, la frecciata (sparita) a Morata

Quelle di Morata sono parole che lasciano poco spazio ai dubbi e che fanno intendere che ancora una volta lui e Alice sono più lontani che mai. Del resto la stessa influencer non ha risparmiato qualche frecciatina nel suo post su Instagram. “Quest’anno è stato pieno di momenti belli e di altri che mi hanno messa alla prova. Oggi, più che mai, sono convinta che anche le esperienze difficili siano necessarie per diventare la versione migliore di noi stessi”, ha scritto.

Il post è stato modificato, visto che la prima versione si presentava in modo diverso. “Credo ogni anno di più nel karma e nel valore di impegnarsi davvero per ciò che desideriamo ottenere dalla vita; ma soprattutto credo nell’importanza di vivere trattando gli altri esattamente come vorremmo essere trattati. Questo sarà per sempre il mio mantra”, recitava prima di essere modificato.

Del resto già da qualche tempo si parla di divorzio per i due: “Lei è rientrata dalla Spagna di fretta dopo il suo infortunio, ma Morata è un muro”, ha raccontato una fonte a Deianira Marzano. Secondo quanto svelato da Kike Quintana, conduttore dello show El Tiempo Justo, a causare la rottura fra i due sarebbe stata la presenza di una terza persona.

“C’è una persona che appartiene all’attuale cerchia professionale di Alvaro nella sua squadra di calcio – ha raccontato -. Non c’è stata infedeltà, ma che Alvaro ha trovato in quella donna un sostegno emotivo nel mezzo del caos della sua avventura professionale. Questo ha sconvolto Alice”.

