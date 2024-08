“Notizia fake”. Nelle ultime ore, dopo l’annuncio della separazione, Alvaro Morata e Alice Campello, nel momento più difficile della loro vita, si sono ritrovati “bersaglio” per notizie fake e indiscrezioni, legate a un presunto tradimento da parte del calciatore e citando persino foto che dovrebbero essere pubblicate a breve. Nulla di più falso, perché la Campello si è ritrovata due volte a dover smentire e bollare queste notizie come “fake”.

Separazione Morata-Campello, perché in Spagna sta diventando un caso

Un fulmine a ciel sereno: così è stata definita la separazione, annunciata a sorpresa, tra Alice Campello e Alvaro Morata. Come sempre, corre l’obbligo di ricordare che sono personaggi pubblici e che, alla fine, nessuno conosce davvero le dinamiche di una relazione, anche se vissuta in pubblico, costantemente sotto le luci dei riflettori. E forse è questo il motivo per cui si è scatenato un chiacchiericcio insistente poco dopo l’annuncio, che ora rischia di offuscare tutto il resto.

Per ben due volte, la Campello ha confermato che non ci sarebbe un tradimento dietro alla scelta di separarsi. Soprattutto perché in Spagna si è parlato addirittura di “scandalo” e di fantomatiche foto di cui alcuni media sarebbero in possesso e in cui Morata sarebbe con un’altra donna. “Non mi stancherò mai di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona”, ha scritto la Campello su Instagram. A confermare la notizia anche Gabriele Parpiglia, che ha bollato le voci dalla Spagna come “fake”.

“Ci sono dinamiche nostre, che rimarranno tali, che ci hanno consumato… (depressioni importanti, momenti di tensione forte degli Europei e i giornali, milioni di situazioni personali), se ci fossero terze persone non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei mai di lui così. Non si merita tutte le sciocchezze che si stanno dicendo. In una coppia possono esserci mille dinamiche diverse e non tutto deve essere raccontato o devono essere corna. Basta dire ca**ate senza nessuna prova”.

La smentita sul tradimento

Alice Campello aveva già dovuto smentire subito le possibili voci sul tradimento, intenzionata a proteggere l’immagine di Alvaro, con cui non c’è stata solo una storia importante: si sono sposati, hanno avuto quattro figli, sono diventati una famiglia. E anche se ci si separa, l’amore non scompare in alcun modo. “Tutto l’amore che avete visto è vero, esiste ancora, ma in questo momento avevamo bisogno di distanza e purtroppo stupidamente (e con molta immaturità) lo abbiamo detto prima del dovuto, ma non ci sono mai state terze persone e non sono mai esistite le prove di queste speculazioni“.

La coppia ha vissuto una storia d’amore da favola: il matrimonio 8 anni fa, la nascita dei quattro figli, il tutto raccontato sui social, con una lente d’ingrandimento che, come sempre, si rivela solo una minima parte dell’esistenza di una persona. O di una coppia, come in questo caso. La speranza è che, magari, un giorno, possano trovare un punto di incontro, e scacciare la crisi nera che si è abbattuta su di loro.