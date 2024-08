Alvaro Morata starebbe vivendo un periodo davvero complicato a Milano, in seguito alla separazione da Alice Campello, annunciata il dodici agosto scorso. Il nuovo attaccante del Milan, infatti, secondo le indiscrezioni sarebbe stato raggiunto dalla madre Susana, direttamente dalla capitale spagnola, pronta a offrirgli del sostegno in questo momento complicato, in cui sarebbe, secondo le indiscrezioni, “devastato” dalla separazione dalla moglie e fermo, a livello professionale, per un infortunio.

Alvaro Morata, la nuova vita milanese con la mamma

La favola d’amore che ha visto come protagonisti a lungo Alvaro Morata e Alice Campello non ha avuto un lieto fine. I due si sono conosciuti, attraverso i social, nel 2016 e già l’anno successivo hanno suggellato il loro amore con le nozze, che hanno avuto luogo a Venezia. In seguito, nel 2018, sono arrivati i primi due figli, una coppia di gemellini: Alessandro e Leonardo, seguiti, negli anni successivi, da Edoardo e Bella, nata nel 2023.

Una famiglia che sembrava perfetta ma che, adesso, sta vivendo un periodo davvero complicato. Con due diversi comunicati social, Alvaro Morata e Alice Campello hanno annunciato l’intenzione di separarsi e, da allora, sono stati raggiunti da una tempesta di indiscrezioni sui motivi che hanno portato alla rottura.

Secondo i rumors, Alvaro Morata e Alice Campello non starebbero vivendo per nulla bene queste prime settimane da separati. Il calciatore, in particolare, si è dovuto trasferire da solo a Milano, per cominciare la sua nuova avventura al Milan, dove ha già esordito con una partita in cui ha segnato due goal, ma si è anche infortunato. Da allora, lo sportivo deve restare a riposo e, secondo le indiscrezioni di Chi, vivrebbe da solo in un hotel zona San Siro: “Per ora vive da solo in hotel. Va da sé che non si tratta di una bettola, ma di un signor hotel, dov’è stato pizzicato nella hall, mentre girava in ciabatte”.

Per supportarlo sarebbe volata da Madrid a Milan la mamma Susana, pronta a gestire il momento complicato del calciatore che sarebbe devastato dalla separazione, ma certo di non ricucire il legame amoroso con Alice Campello. Lo sportivo ha, in parte, svelato il suo stato d’animo degli ultimi tempi con una citazione, condivisa su Instagram, in seguito cancellata, in cui si parlava di depressione e di aver attraversato un periodo difficilissimo.

Alice Campello, la sua vita da single a Madrid

Alvaro Morata non starebbe vivendo bene la separazione dalla moglie, ma anche l’influencer italiana, rimasta a Madrid con i figli, sarebbe stata vista nelle strade della capitale in lacrime, nelle ultime settimane. Alice Campello avrebbe deciso di rimanere in Spagna per i figli ma ha fermamente smentito che questa sua decisione sia stata uno dei motivi che hanno scatenato la separazione dal calciatore.

L’influencer ha sempre parlato di litigi e incomprensioni che hanno lentamente logorato il rapporto amoroso, fino all’inevitabile scelta definitiva, arrivata prima di Ferragosto, smentendo ogni possibile infedeltà del marito, ma anche sua. Di recente, infatti, Fabrizio Corona aveva ipotizzato un flirt tra lei e Andrea Iannone, compagno di Elodie, fermamente smentito dall’ex moglie di Morata.

Nei suoi primi contenuti social, dopo l’annuncio della notizia, l’influencer sta raccontando le sue giornate spagnole all’insegna della famiglia, ad accudire i suoi quattro figli.