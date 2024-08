“Campello voleva restare in Spagna”: ma lei smentisce. Morata parla (ma cancella tutto)

Fonte: Getty Images Le coppie scoppiate del 2024: gli amori finiti di questa calda estate (e non solo)

“Sono sopravvissuto alla peggiore crisi esistenziale delle mia vita”. Sono state le prime parole del calciatore Alvaro Morata sul proprio account Instagram dopo la rottura con Alice Campello. Parole attinte da una poesia dal titolo emblematico, Resilienza, poi subito cancellate. Il motivo? Forse un riferimento troppo palese e intimo rispetto al matrimonio appena finito. Intanto si fa più intricata la discussione della cronaca rosa su quali siano le motivazioni della separazione tra i due.

“Alice Campello voleva restare in Spagna”: ma lei smentisce

“Alice Campello non voleva traslocare, voleva rimanere in Spagna”, ha scritto Chi, smentito in pochissimo tempo dalla stessa influencer: “Ma non è vero”, ha commentato. L’annuncio della separazione è arrivato qualche giorno prima di Ferragosto e, come un fulmine a ciel sereno, ha sconvolto il mondo del calcio e della cronaca rosa. I due hanno annunciato con delle stories, condivise sui loro account Instagram ufficiali, di aver deciso di separarsi. La notizia è arrivata solo qualche giorno dopo la condivisione di un post romantico di coppia, in cui il calciatore dichiarava il suo amore incondizionato alla moglie.

Dopo la notizia sono state tante le voci che hanno investito la coppia, e in particolarmente Alvaro Morata, su una presunta relazione extraconiugale, che però sembrerebbe non esistere, almeno secondo quanto riferiscono fonti spagnole. Anche Alice Campello ha sempre difeso l’ormai ex-marito, intervenendo sotto i post sui social riguardanti la rottura e replicando ai commenti degli utenti.

Secondo Chi, dietro alla separazione, ci sarebbe il passaggio di Alvaro al Milan. La Campello sarebbe stata contraria al trasloco e avrebbe preferito rimanere in Spagna. “Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Non ci sarà un ripensamento. La relazione è finita. Così l’attaccante spagnolo, ora al Milan, ha rotto il silenzio sulla fine del matrimonio con Alice Campello”, scrive il settimanale.

Alvaro Morata: “La peggior crisi”. Ma cancella tutto

Intanto Alvaro Morata ha rotto il silenzio sui social condividendo una storia con una poesia, Resilienza, che avrebbe poi cancellato. “Sono sopravvissuto alla peggiore crisi esistenziale delle mia vita. Sono stato nel mezzo della depressione, dell’ansia e lei era lì, tra le notti interminabili e i giorni angoscianti, pieno di domande senza risposte, paure e insicurezze, domandando al cielo perché mi stesse accadendo tutto questo. Io ero proprio lì quando a un certo punto ho capito: ho capito che se sono sopravvissuto a tutto questo, posso fare qualsiasi cosa”.

La storia è però stata cancellata, probabilmente perché il riferimento era troppo diretto e intimo rispetto alla situazione che il calciatore sta vivendo. D’altronde entrambi devono ora fare i conti con sentimenti difficili da esprimere. La coppia stava insieme da sette anni e dal loro amore sono nati quattro figli.