Fonte: IPA Alvaro Morata e Alice Campello

Qualche giorno prima di Ferragosto il mondo del calcio è stato sorpreso da una notizia davvero inattesa. Alvaro Morata e Alice Campello, infatti, hanno annunciato con delle stories, condivise sui loro account Instagram ufficiali, di aver deciso di separarsi. La notizia è arrivata solo qualche giorno dopo la condivisione di un post romantico di coppia, in cui il calciatore dichiarava il suo amore incondizionato alla moglie.

Anche per questo, i sostenitori della coppia non si aspettavano questa decisione definitiva e, subito, si sono rincorse le indiscrezioni a riguardo. Diverse fonti, infatti, parlavano di tradimenti dello sportivo ai danni dell’influencer, ma lei stessa ha fermamente smentito tale eventualità.

Alvaro Morata e Alice Campello hanno parlato di una decisione condivisa e sofferta e, secondo le ultime indiscrezioni, i due starebbero vivendo, effettivamente, un momento particolarmente complicato.

Alice Campello, le lacrime per strada

Alice Campello e Alvaro Morata sono convolati a nozze nel 2017 a Venezia, con una cerimonia da favola, come il loro amore. I due, infatti, hanno vissuto un vero e colpo di fulmine e, dal primo incontro nel 2016 al matrimonio è passato circa un anno. In seguito, la famiglia si è subito allargata con l’arrivo dei gemelli Alessandro e Leonardo nel 2018, di Edoardo nel 2020 e della piccola Bella nel 2023.

Il calciatore e l’influencer sembravano innamoratissimi ma, di recente, hanno deciso di separarsi. Secondo quanto dichiarato da loro stessi su Instagram, alla base della crisi ci sarebbero le continue incomprensioni della coppia che avrebbe preferito prendere strade diverse piuttosto che rovinare il loro rapporto.

Alice Campello, rimasta a Madrid per non spostare i figli, anche dopo l’annuncio della separazione, non avrebbe preso di buon grado lo spostamento dell’ex marito in Italia, per giocare nel Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, arrivate dalla Spagna e, in particolare dal giornalista Javier de Hoyos del programma televisivo D Corazón, però, l’influencer, starebbe soffrendo per la separazione, come riportato dal Corriere dello Sport.

Alice Campello, infatti, sarebbe stata avvistata di recente da alcuni ammiratori, mentre camminava per le vie di Madrid e, impegnata in una conversazione telefonica, scoppiava a piangere: “È scoppiata a piangere un mezzo alla strada davanti a tutti e tutti l’hanno potuta vedere. Una sua fan voleva avvicinarla per chiederle una foto ma alla fine ha deciso di non farlo perché lei non smetteva di piangere”. Inoltre la conversazione telefonica si sarebbe chiusa con l’influencer che pronunciava il nome dell’ex marito: “Piangeva ripetendo senza smettere il nome Alvaro anche se nonostante ciò non si può sapere se in linea ci fosse il padre dei suoi figli”.

Alvaro Morata arrabbiato e sicuro

Dopo l’annuncio social della separazione da Alice Campello, Alvaro Morata ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato di sentirsi devastato per la fine improvvisa del suo matrimonio, ma che non sarebbe tornato sui suoi passi. Adesso la giornalista Alexia Rivas ha ribadito questa notizia: “Alvaro non vuole tornare con Alice, almeno per il momento. Vuole stare da solo, è stato complicato prendere questa decisione. Vanno molto d’accordo e non vogliono perdere questo bel rapporto”.

Anche lui, però, non starebbe vivendo un bel momento: “Triste, apatico e arrabbiato, dice che vanno d’accordo e niente di più. È normale che in una relazione così lunga, nei momenti in cui stai bene e pensi che le cose andranno bene pubblichi certi contenuti e poi una settimana dopo vedi che non è tutto così perfetto”.