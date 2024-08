Fonte: IPA Alice Campello e Alvaro Morata

Alice Campello e Alvaro Morata hanno spiazzato tutti, nella mattina del 12 agosto 2024, con un annuncio davvero inatteso. La coppia, che è sempre sembrata la personificazione dell’amore vero, ha, infatti, annunciato, a sorpresa, di aver deciso di separarsi. Il calciatore è stato il primo a svelare la notizia, dopo che già stavano girando diverse indiscrezioni su una possibile crisi di coppia, visto che era stato avvistato senza fede a un allenamento del Milan.

In seguito anche Alice Campello aveva condiviso una story, raccontando la decisione intrapresa col marito e, svelando i motivi della rottura. Le incomprensioni continue tra i due avrebbero distrutto la relazione, anche se le indiscrezioni parlato di tradimenti, prontamente smentiti dalla coppia.

Dopo l’annuncio, Alvaro Morata ha deciso di raccontare il suo stato d’animo, durante una recente intervista.

Alvaro Morata, il suo stato d’animo

Alvaro Morata e Alice Campello si sono sposati nel 2017, dopo essere stati protagonisti di un vero e proprio colpo di fulmine. Dalla relazione d’amore tra i due sono nati ben quattro figli e, da ciò che condividevano sui loro canali social ufficiali, sembrava che vivessero, davvero, un amore da favola. Ma l’idillio si è spezzato e, adesso, il calciatore ha ammesso di stare davvero male per quanto accaduto, durante un’intervista per la televisione spagnola De Corazón, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Sono devastato, ma garantisco che non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita”.

Lo sportivo, quindi, ha voluto sottolineare, ancora una volta, di non aver tradito mai Alice Campello, come già aveva affermato diverse volte la stessa influencer, che ha condiviso una story proprio per difendere l’onore dell’ex marito.

Oltre alle incomprensioni, sembra che anche il Milan posso aver svolto un ruolo importante nella crisi matrimoniale dei due. Lo stesso Alvaro Morata ha svelato che l’ex moglie non voleva trasferirsi a Milano: “Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Nonostante visioni discordanti, il nostro rapporto resta ottimo per il benessere dei nostri quattro figli”. Proprio per questo motivo, secondo fonti vicine alla coppia, Alice Campello avrebbe deciso di restare a Madrid, per il benessere dei suoi figli, che hanno anche cominciato a frequentare la scuola.

Negli ultimi giorni si è ipotizzato un possibile riavvicinamento tra i due, visto che, secondo i rumors, continuano a sentirsi, ma il calciatore ha escluso questa possibilità: “Non ci sarà alcun ripensamento”.

Alvaro Morata, cambia il gesto dopo il goal

Alvaro Morata si è trasferito a Milano, visto che è adesso parte della rosa dei calciatori del Milan. In campo, il calciatore ha già fatto pesare il suo talento, segnando ben due goal nell’ultima partita, disputata dalla squadra italiana. Dopo aver fatto centro, però, lo sportivo non ha esultato come di consueto, anzi, ha cambiato, completamente il gesto per celebrare il goal.

In precedenza, infatti, Alvaro Morata dedicava i suoi centri sportivi a sua moglie, mimando una A rovesciata in suo onore, visto che il suo nome inizia proprio con questa lettera. La A era seguita da un cuore, dedicata alla sua famiglia. Gli ultimi goal del calciatore, però, non sono stati festeggiati con questi gesti che lo caratterizzavano.