Separazione Morata-Campello, parla la domestica: “In crisi da un anno e mezzo”

Emergono nuovi dettagli sulla separazione di una delle coppie più amate del mondo del calcio (e non solo): a pochi giorni dall’annuncio della separazione di Alvaro Morata e Alice Campello arriva la testimonianza della loro domestica, che ha confermato come la crisi tra i due andasse avanti già da molto tempo.

Alvaro Morata e Alice Campello, la crisi confermata dalla domestica

È arrivato come un fulmine a ciel sereno l’annuncio della separazione di Alvaro Morata e Alice Campello: dopo otto anni di matrimonio, quattro figli e una storia d’amore che sembrava una favola, la coppia ha deciso di dirsi addio. La notizia ha lasciato i fan dell’influencer e del calciatore, così come gli appassionati di gossip, a bocca aperta, dato che i due si mostravano complici e innamorati come il primo giorno (almeno sui social).

A confermare che tra i due le cose non andassero bene da un po’ è arrivata la governante dell’ex coppia, che ai microfoni del programma spagnolo TardeAR ha rivelato alcuni dettagli per fare chiarezza sulla fine della loro relazione. “Sono in crisi da un anno e mezzo“, ha dichiarato la domestica al giornalista Andrea Herrero.

Una versione, quella fornita dalla donna, che va a scontrarsi con ciò che Alice Campello e Alvaro Morata mostravano sui loro profili social e nelle loro apparizioni pubbliche. La domestica della coppia ha voluto smentire le voci che sostengono che il matrimonio sarebbe finito per via dei tradimenti di lui: “Ribadisco che non c’è una terza persona, non ci sono stati tradimenti, rimangono una coppia dalla forte empatia, che si capisce e che si è amata tantissimo. Perché hanno deciso di separarsi nonostante i 4 figli? Questo davvero non lo so”.

Il giornalista ha poi rivelato un particolare che gli è stato rivelato da una fonte sicura e che confermerebbe la teoria delle incomprensioni che avrebbero portato alla rottura: “Ad Alice è costato molto il doversi continuamente adattare alla sua vita, sentiva molto la mancanza della famiglia”.

L’annuncio della separazione e la smentita sul tradimento

È stato Alvaro Morata che per primo ha annunciato la fine del matrimonio con l’influencer: “Dopo un periodo di riflessione, Alice e io abbiamo deciso di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco dove ci siamo amati e aiutati tantissimo. Sono stati anni meravigliosi e il frutto di questi sono i nostri quattro figli, che, senza dubbio, sono la cosa migliore che abbiamo fatto”, ha scritto il calciatore su Instagram.

Il campione ha spiegato che la crisi è arrivata in seguito a diverse incomprensioni: “È una decisione dolorosa, per questo meritiamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un minuto di protagonismo perché, ripeto, non c’è stata, in nessun momento, una mancanza di rispetto, solo tante incomprensioni continue che, a poco a poco, hanno consumato la relazione”.

Poco dopo però è dovuta intervenire Alice Campello per smentire le numerose voci, sempre più insistenti, che insinuavano che dietro la rottura della coppia ci fossero dei tradimenti: “Non mi stancherò mai di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona“, ha specificato su Instagram. “Ci sono dinamiche nostre, che rimarranno tali, che ci hanno consumato”, ha sottolineato l’influencer, “In una coppia possono esserci mille dinamiche diverse e non tutto deve essere raccontato o devono essere corna”.

Anche Morata è intervenuto sulla questione dopo che un sito spagnolo, ESdiario, ha sostenuto di essere in possesso di sue foto esplicite in compagnia di una donna che non è l’ex moglie: il calciatore avrebbe già allertato i suoi legali, mettendo in guardia anche altri giornali pronti a speculare sulla sua separazione.