Fedez, smentita la vendita di Villa Matilda: “È sul mercato”

Fonte: IPA Fedez

Villa Matilda non è (ancora) stata venduta. La bellissima e lussuosa abitazione sul lago di Como che è stata luogo di bellissimi momenti condivisi dalla famiglia di Fedez e Chiara Ferragni, ormai lontani, è ancora sul mercato.

La smentita della vendita, la cui notizia ha fatto il giro del web, è arrivata dall’ufficio stampa del cantante, confermando che l’immobile appartiene ancora al cantante.

Villa Matilda non è stata venduta: la smentita

Bellissimi interni, una vista mozzafiato e il ricordo di una relazione ormai giunta al termine. Villa Matilda, il bellissimo immobile che si affaccia sul lago di Como appartenuto ai Ferragnez, è stato oggetto di una serie di indiscrezioni legati alla sua vendita nelle ultime settimane.

A parlarne per la prima volta Gabriele Parpiglia, che aveva raccontato che Fedez era riuscito a venderla dopo una serie di trattative a un “facoltoso inglese” per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Un’indiscrezione che ha fatto il giro del web ma mai confermata dai diretti interessati e che, ora, è stata smentita dall’ufficio stampa di Fedez tramite un comunicato: “Si tratta di notizie false. Villa Matilda, infatti, non è stata ad oggi venduta. Villa Matilda è sul mercato solo da fine maggio / inizio giugno 2024 e non da un anno. Il prezzo delle proposte ad oggi ricevute è ben maggiore del pur importante importo indicato in dieci milioni”.

Nessuna vendita, quindi, almeno per il momento. La villa, composta da 400 mq di interni su due livelli e circondata da un giardino di 1000 mq, era stata acquistata dalla coppia nel 2023 per 5 milioni di euro, ottenendo poi una valutazione maggiore dopo alcuni lavori di ristrutturazione.

Le parole di Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez

Le parole dello staff di Fedez arrivano dopo una prima smentita da parte di Annamaria Berrinzaghi, madre del cantante, che nei primi giorni del 2025 aveva condiviso sul suo profilo Instagram un commento proprio riguardo alla vendita di Villa Matilda.

“Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali. Penso sia il minimo” aveva scritto riferendosi all’articolo di un quotidiano che riportava la notizia, concentrandosi sul fatto che nessuno avesse provato a cercare conferme prima di divulgare la questione.

Chiara Ferragni e Fedez, i primi momenti del 2025

Vendite immobiliari a parte, il 2025 degli ex Ferragnez è iniziato tra rientri da bellissimi viaggi e voglia di serenità.

Chiara Ferragni ha passato le vacanze invernali sulla neve cercando di mettere un punto a un anno piuttosto complicato accanto a Giovanni Tronchetti Provera: dopo qualche giornata sugli sci e un piccolo infortunio, l’influencer è tornata a Milano per riprendere le sue attività lavorative.

Vacanza decisamente differente per Fedez, che è volato. St. Barth tra sole, mare e tramonti spettacolari. Il luogo giusto per ricaricare le energie anche in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, in cui lo vedremo sul palco tra i Big in gara con Battito.

Ormai separati, sembra comunque che i Ferragnez stiano provando ad andare avanti con le proprie vite: chissà se il 2025, oltre una maggiore serenità, porterà anche la chiusura della vendita della bellissima Villa Matilda.