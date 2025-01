Fonte: IPA Fedez

Ciò che resta dei Ferragnez va sgretolandosi mese dopo mese. C’è ancora qualche traccia dei due, principalmente nei vaghi riferimenti che appaiono di tanto in tanto sul profilo Instagram di Fedez, o almeno interpretati come tali.

I fan della coppia, ormai spaccata, attendono con ansia Sanremo 2025, con Battito del rapper che potrebbe rivelarsi, come pare, un pieno riferimento alla fine del suo matrimonio. Nel frattempo entrambi guardano avanti e lui ha anche provveduto a vendere la splendida villa sul Lago di Como acquistata non molto tempo fa.

Venduta Villa Matilda

L’appartamento un tempo abitato da Chiara Ferragni e Fedez ospita oggi l’attaccante dell’Inter, Thuram (che non aveva idea di chi fossero i precedenti inquilini). I due vivono oggi due esistenze separate, salvo i confronti per il divorzio imminente e gli accordi per i periodi da trascorrere con Leone e Vittoria.

Anche i più speranzosi si sono rassegnati all’idea che i Ferragnez siano qualcosa che appartiene al passato. Pezzo dopo pezzo, il mosaico è stato smantellato e ora Fedez è anche riuscito a vendere Villa Matilda, la splendida abitazione sul lago di Como che doveva rappresentare un luogo felice, lontano da Milano, per l’intera famiglia.

Un sogno durato ben poco. Quasi un anno fa la messa in vendita, giunta poco dopo la scelta di separarsi. Su RTL 102,5, il noto giornalista Gabriele Parpiglia ha dato la notizia della vendita avvenuta. Un’operazione tutt’altro che semplice ma ormai completata.

Era stata comprata da Fedez, ha ricordato, quindi spettava a lui decidere il da farsi e, ovviamente, il guadagno andrà a finire nel suo conto privato: “È riuscito a venderla dopo circa un anno di trattative”.

Il prezzo di vendita

Considerando come fosse sua e non condivisa, Villa Matilda è stata per un po’ sfruttata da Fedez dopo la separazione. Lì ha trascorso alcuni momenti con i suoi figli ma l’intenzione è sempre stata quella di venderla. Un peso fiscale enorme per una struttura che, di colpo, aveva perso il suo senso d’essere.

È rimasta invenduta per un anno, circa, a causa del prezzo esorbitante. L’acquisto era stato completato al tempo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Dopo i lavori di ristrutturazione, però, la valutazione era nettamente aumentata.

Si è così iniziato a parlare di una cifra richiesta dal rapper pari a circa 10 milioni di euro. Una somma che di certo non ha portato una pioggia di potenziali acquirenti. L’accordo alla fine è giunto ma proprio la cifra genera dei dubbi. A quanto è stata ceduta? Questo non è dato saperlo e Parpiglia non ha informazioni a riguardo. Sappiamo però che sul sito Coldwell Banker Commercial era apparsa la cifra richiesta per la villa da 450 mq, con ingresso via lago: 16 milioni di euro.