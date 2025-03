“Villa Matilda venduta a Rihanna”, la risposta di Fedez

Fonte: IPA Fedez

Qual è il destino di Villa Matilda? Un’abitazione da sogno, che doveva essere il nido d’amore dell’ormai ex famiglia Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati quasi da un anno, ormai. Non hanno retto dopo lo scandalo del Pandoro Gate, e se l’influencer si sta rifacendo una vita al fianco di Giovanni Tronchetti Provera, Fedez non si è risparmiato in fatto di flirt e fiamme passeggere. Ma un nodo è rimasto, ed è quello di Villa Matilda: nella giornata di ieri 11 marzo, si è rincorsa un’indiscrezione in merito alla sua vendita. Ma è davvero così?

Villa Matilda, l’indiscrezione su Rihanna e la replica dell’entourage di Fedez

“Rihanna compra casa sul lago”, a lanciare l’indiscrezione è EspansioneTv. Nel corso degli ultimi mesi, Villa Matilda è stata spesso oggetto di speculazioni e voci, talvolta rumor mai confermati o persino smentiti. Il costo della villa è (naturalmente) stellare, non solo per la posizione privilegiata, da cartolina, ma anche per l’architettura e il design. Sappiamo che Villa Matilda è al momento sul mercato. Secondo le ultimissime indiscrezioni, Rihanna potrebbe essere interessata.

Tuttavia, dopo che le voci si sono rincorse, l’entourage di Fedez è intervenuto in merito. Con una replica secca, che non lascia spazio a nessuna interpretazione: almeno per il momento, non ci sono novità. Non è la prima volta, appunto, che si verifica una situazione del genere: l’attenzione sulla villa è altissima. Il rumor in passato è stato smpre smentito da Fedez e dalla mamma, Annamaria Berrinzaghi.

Il fascino di Villa Matilda, l’ex nido d’amore dei Ferragnez

“Our dream”, così Chiara Ferragni aveva definito la nuova villa acquistata sul Lago di Como. Una dimora da sogno, quella “new family home”, ovvero la nuova casa di famiglia, con interni ed esterni mozzafiato. Per non parlare del nome, che inevitabilmente ricorda la cagnolina Matilda, scomparsa nel 2023, che aveva avuto pure un “ruolo” nel far conoscere la Ferragni e Fedez. Quello che doveva essere un nido d’amore, alla fine, si è trasformato in tutt’altro. Nel dicembre 2023, infatti, si è scatenato il Pandoro Gate, e da lì è storia: i Ferragnez si sono detti addio, e con loro è finita la favola social in cui tutti avevamo sperato.

A gennaio, l’ufficio stampa del rapper aveva smentito la notizia della vendita a un “facoltoso inglese” per 10 milioni di euro. “In merito alle recenti notizie diffuse da molti giornali riguardanti Villa Matilda di proprietà di Fedez, desideriamo chiarire che si tratta di notizie false. Villa Matilda, infatti, non è stata ad oggi venduta e il prezzo delle proposte ad oggi ricevute è ben maggiore del pur importante importo indicato in dieci milioni”. Anche la mamma di Federico Lucia, Annamaria Berrinzaghi, aveva messo in chiaro la situazione: “Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali. Penso sia il minimo”. Insomma, ad oggi il destino della Villa rimane ben poco chiaro. Sul mercato, aspetta solo l’acquirente giusto. Tornerà ad essere un nuovo nido d’amore, magari per una star internazionale? Chissà.