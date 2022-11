“Ballando con le Stelle”, Gabriel Garko deve operarsi: l’annuncio

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda lo scorso 29 ottobre, Gabriel Garko si è mostrato forte e sicuro di sé, al punto da decidere di danzare con la maestra Giada Lini nonostante il tutore al braccio, necessario dopo l’infortunio. Ma dal suo sguardo inevitabilmente traspariva anche tanta preoccupazione per il suo futuro nel programma di Milly Carlucci, in attesa di ricevere l’esito degli esami richiesti dai medici. Esito che è giunto infine, con una diagnosi che non promette niente di buono: l’attore dovrà subire un intervento.

Gabriel Garko si deve operare al braccio

“Queste sono veramente le ultime notizie dal fronte“, ha esordito così la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, nel video condiviso dall’attore su Instagram. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Gabriel Garko non sono proprio promettenti e, visibilmente provato e affaticato, lui stesso ha rivelato l’esatta natura del brutto infortunio che l’ha visto protagonista lo scorso 28 ottobre durante le consuete prove pomeridiane.

Garko era stato portato immediatamente a Villa Stuart, clinica privata di Roma specializzata in chirurgia ortopedica, affidato alle “mani dei medici che ci devono dire come gestire questa situazione”, aveva spiegato Milly Carlucci in un video. Dopo aver ricevuto l’esito di tutti gli esami effettuati la scorsa settimana, l’attore ha spiegato finalmente cosa è successo (e cosa lo aspetta nel prossimo futuro): “Praticamente il tendine si è rotto, mercoledì prossimo mi opero. Questo sabato sarò in puntata, stiamo cercando di fare una cosa adatta. Poi la settimana prossima mi opererò mercoledì e giovedì uscirò, per essere in puntata sabato. Nella sfortuna il tendine è rimasto agganciato all’osso, quindi continua a tirare. Ci vogliono grandi vibrazioni positive, perché quelle negative sono già arrivate”.

Come sempre Garko dimostra di essere un vero guerriero, un uomo che non si arrende neanche di fronte a un dolore lancinante come quello che ha provato durante quelle fatidiche prove. E nel video mostrato dalla Carlucci durante l’ultima diretta era più che evidente quanto sia stato difficile quel momento per l’attore.

Fonte: IPA

Gabriel Garko prosegue la gara a “Ballando” dopo l’infortunio

“Questo sabato sarò in puntata”, ha annunciato il “Superman” di Ballando con le stelle – come ama definirlo il giudice Guillermo Mariotto – perciò i fan dell’attore possono stare tranquilli. Per Gabriel Garko l’avventura nel programma danzereccio del sabato sera di Rai 1 non si ferma, a patto però che riesca comunque a esibirsi con la maestra Giada Lini durante il prossimo appuntamento.

Non è un caso che lo abbia fatto anche la volta scorsa, esibendosi con tanto di tutore al braccio e sotto l’effetto dei farmaci. Scelta che non è stata dettata esclusivamente da un moto di coraggio (o dall’incoscienza, direbbero alcuni): il regolamento di Ballando con le stelle prevede che un concorrente debba scendere in pista per restare in gara, pena la squalifica. Motivo per il quale i giudici e la conduttrice hanno letteralmente pregato Luisella Costamagna, prima infortunata di questa edizione, affinché danzasse nonostante il dolore alla caviglia.

Adesso sta alla coppia Garko-Lini cercare di costruire una coreografia che sia consona alle condizioni di salute dell’attore che, per ovvi motivi, non può assolutamente commettere passi falsi.